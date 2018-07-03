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Екатеринбургская гордума запретила ставить киоски вне схемы размещения

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Екатеринбургская городская дума (ЕГД) на внеочередном заседании приняла поправки в правила благоустройства города.



Документ на гордуме представила председатель комитета благоустройства администрации муниципалитета Тамара Благодаткова. По ее словам, поправки принимаются для приведения местных правил в соответствие с федеральным законодательством.



Изменения коснутся собственников и арендаторов нестационарных объектов торговли. Согласно поправкам, предпринимателям запрещается устанавливать ларьки и киоски вне схемы, утвержденной администрацией города. Таким образом, незаконными будут объявлены все объекты, установленные на придомовых территориях.



Кроме того, как отметила Т. Благодаткова, принятие поправок позволит облегчить работу по демонтажу незаконно установленных торговых точек.



«Анархия в этом вопросе присутствовала и присутствует. Принятие этих нормативов необходимо, чтобы исключить самовольное хаотичное размещение», — сказала председатель комитета благоустройства.



Как ранее было заявлено на комиссии по городскому хозяйству ЕГД, на придомовых территориях в городе насчитывается около 300 объектов, что составляет 10% от включенных в схему ларьков и киосков.

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