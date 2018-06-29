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Московская компания выиграла конкурс по созданию концепции Екатеринбургской агломерации

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва) стал победителем конкурса по разработке концепции Екатеринбургской агломерации. Об этом говорится в протоколе, размещенном на сайте госзакупок.



Максимальная (начальная) цена контракта на «выполнение научно-исследовательской работы по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» составляла 57 млн руб.



Работа направлена на «обеспечение комплексного и устойчивого сбалансированного развития Свердловской области в части территории Екатеринбургской агломерации как центра экономического развития региона». В частности, речь идет об определении территориальной системы расселения, прогнозировании изменения границ агломерации, разработке предложений по повышению комфортности городской среды, а также плана развития инфраструктуры.



Компания «Гипрогор» выиграла предложив сумму в 56,8 млн рублей. Кроме нее в конкурсе принимали участие Институт территориального планирования «Град» (Омск) и архитектурное бюро «Оса» (Екатеринбург).

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