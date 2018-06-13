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Законопроект о повышении в РФ пенсионного возраста могут внести в Госдуму 14 июня
13 июнь 2018 (13:49)
УрБК, Москва, 13.06.2018. Правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста 14 июня. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в парламенте.
«Мы ждем, что завтра внесут», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.
«Мы ждем, что завтра внесут», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.
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