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Система tax free может быть внедрена по всей России с 2019 года
6 июнь 2018 (15:02)
УрБК, Москва, 06.06.2018. Система tax free может заработать по всей России с 2019 года после тестирования в пилотных регионах в текущем году. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
«Для повышения покупательской активности иностранных гостей, а турпоток в нашу страну растет, мы запустили в пилотном режиме в 12 регионах систему tax free. После ее обкатки мы планируем с 2019 года распространить на всю страну», — сказал Д. Мантуров, выступая на пленарной сессии Недели российского ритейла.
Напомним, систему tax free ввели в апреле 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красногорске (Московской области). В июне она должна была заработать во всех городах Чемпионата мира по футболу, в том числе в Екатеринбурге.
Система tax free предусматривает возврат налога на добавленную стоимость (НДС) на приобретенные товары. Вернуть себе 18% НДС могут только граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для получения возврата туристу необходимо будет в течение суток совершить покупку на сумму не менее 10 тыс. руб. в магазине с логотипом Tax free.
«Для повышения покупательской активности иностранных гостей, а турпоток в нашу страну растет, мы запустили в пилотном режиме в 12 регионах систему tax free. После ее обкатки мы планируем с 2019 года распространить на всю страну», — сказал Д. Мантуров, выступая на пленарной сессии Недели российского ритейла.
Напомним, систему tax free ввели в апреле 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красногорске (Московской области). В июне она должна была заработать во всех городах Чемпионата мира по футболу, в том числе в Екатеринбурге.
Система tax free предусматривает возврат налога на добавленную стоимость (НДС) на приобретенные товары. Вернуть себе 18% НДС могут только граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для получения возврата туристу необходимо будет в течение суток совершить покупку на сумму не менее 10 тыс. руб. в магазине с логотипом Tax free.
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