Карманники против ЧМ-2018

С 1 июня 2018 года в Екатеринбургском метрополитене ужесточены правила досмотра в связи с проведением Чемпионата мира по футболу-2018. В первый же день это привело к неразберихе и давке на пунктах досмотра на всех станциях. Пассажиров просят с пониманием отнестись к неудобствам ради антитеррористической безопасности. Однако под вопросом остается борьба с карманниками, которых всегда притягивают такие мероприятия как ЧМ-2018. Никто так и не объяснил людям решение этой проблемы.Все последствия нововведений в метрополитене горожане испытали на себе в час пик 1 июня. Сложности на пунктах досмотра возникли у пассажиров на станциях «Ботаническая», «Чкаловская», «Геологическая», «Площадь 1905 года», «Уральская», «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов».Перед турникетами сотрудники полиции и метрополитена обязуют всех пассажиров, в том числе детей, ставить ручную кладь на ленту досмотра.«На станции «Площадь 1905 года» лента досмотра поставлена в отдельном помещении. Пассажиры не всегда могут ее найти и не всегда можно пробиться к аппарату при наплыве людей», — рассказал УрБК один из пассажиров.Помимо этого, сотрудники полиции выборочно обязуют пассажиров снимать верхнюю одежду.«Всех, кто носит пальто или длиннополые куртки, заставляют снимать одежду. Меня утром попросили даже раздеться до футболки. С кого-то снимали ремень — не пускали его в метро, пока рамка металлоискателя не переставала звенеть», — говорит пассажир со станции метро «Ботаническая».Ситуацию усугубляет малая пропускная способность через рамки металлодетектора. Даже при наличии двух устройств людей пропускают только через одно. Примечательно, что как заявляли в администрации Екатеринбурга, на досмотре пассажиров задействованы «все сотрудники».Помимо давки в часы пик, у людей возникли и другие сложности — они не могут уследить за личными вещами. Например, на станции «Ботаническая» горожане загромождают ленту вещами, а потом ожидают в очереди на прохождение рамки металлодетектора.Ручная кладь пассажиров, выходящая с другой стороны рентгена, находится вне поля зрения владельцев. Сотрудники метрополитена и полиции не следят, кому и какие вещи принадлежат. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области пока воздержались от комментариев по темам, связанным с ЧМ-2018.Один из специалистов, знакомый с организацией охраны крупных мероприятий, на условиях анонимности рассказал, что в сложившейся ситуации могут активизироваться карманники и воры. По оценке эксперта, в Екатеринбурге в дни ЧМ-2018 будут созданы благоприятные условия для деятельности злоумышленников.Этому будет способствовать скопление людей в одном месте и относительно небольшое на такое количество граждан число полицейских.«Ожидаемо, что в Екатеринбурге соберутся «гастролеры» как минимум со всей Свердловской области. Ведь иногородним с нашего региона не нужно регистрироваться. А для остальных срок незарегистрированного пребывания в городе предусмотрен до трех суток, и поэтому отследить их будет очень сложно», — отметил эксперт.По его мнению, уже сейчас организаторам мундиаля в Екатеринбурге и полиции нужно проводить профилактику против краж, призывая горожан и гостей города к бдительности в метро и других местах массового скопления людей. Другой вопрос, как отмечает специалист, в том, что в крупных туристических центрах Европы местные правоохранительные органы имеют опыт работы против карманников и краж в людных местах. Для Екатеринбурга такой наплыв туристов из-за рубежа, как на ЧМ-2018, будет скорее исключением. О наличии специального плана у областного ГУ МВД по борьбе с карманниками ничего не известно.По всей видимости, готовность свердловской полиции в этой области будет оцениваться уже после ЧМ-2018 по отзывам болельщиков.