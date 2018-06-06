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Карманники против ЧМ-2018
6 июнь 2018 (14:10)
С 1 июня 2018 года в Екатеринбургском метрополитене ужесточены правила досмотра в связи с проведением Чемпионата мира по футболу-2018. В первый же день это привело к неразберихе и давке на пунктах досмотра на всех станциях. Пассажиров просят с пониманием отнестись к неудобствам ради антитеррористической безопасности. Однако под вопросом остается борьба с карманниками, которых всегда притягивают такие мероприятия как ЧМ-2018. Никто так и не объяснил людям решение этой проблемы.
Все последствия нововведений в метрополитене горожане испытали на себе в час пик 1 июня. Сложности на пунктах досмотра возникли у пассажиров на станциях «Ботаническая», «Чкаловская», «Геологическая», «Площадь 1905 года», «Уральская», «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов».
Перед турникетами сотрудники полиции и метрополитена обязуют всех пассажиров, в том числе детей, ставить ручную кладь на ленту досмотра.
«На станции «Площадь 1905 года» лента досмотра поставлена в отдельном помещении. Пассажиры не всегда могут ее найти и не всегда можно пробиться к аппарату при наплыве людей», — рассказал УрБК один из пассажиров.
Помимо этого, сотрудники полиции выборочно обязуют пассажиров снимать верхнюю одежду.
«Всех, кто носит пальто или длиннополые куртки, заставляют снимать одежду. Меня утром попросили даже раздеться до футболки. С кого-то снимали ремень — не пускали его в метро, пока рамка металлоискателя не переставала звенеть», — говорит пассажир со станции метро «Ботаническая».
Ситуацию усугубляет малая пропускная способность через рамки металлодетектора. Даже при наличии двух устройств людей пропускают только через одно. Примечательно, что как заявляли в администрации Екатеринбурга, на досмотре пассажиров задействованы «все сотрудники».
Помимо давки в часы пик, у людей возникли и другие сложности — они не могут уследить за личными вещами. Например, на станции «Ботаническая» горожане загромождают ленту вещами, а потом ожидают в очереди на прохождение рамки металлодетектора.
Ручная кладь пассажиров, выходящая с другой стороны рентгена, находится вне поля зрения владельцев. Сотрудники метрополитена и полиции не следят, кому и какие вещи принадлежат. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области пока воздержались от комментариев по темам, связанным с ЧМ-2018.
Один из специалистов, знакомый с организацией охраны крупных мероприятий, на условиях анонимности рассказал, что в сложившейся ситуации могут активизироваться карманники и воры. По оценке эксперта, в Екатеринбурге в дни ЧМ-2018 будут созданы благоприятные условия для деятельности злоумышленников.
Этому будет способствовать скопление людей в одном месте и относительно небольшое на такое количество граждан число полицейских.
«Ожидаемо, что в Екатеринбурге соберутся «гастролеры» как минимум со всей Свердловской области. Ведь иногородним с нашего региона не нужно регистрироваться. А для остальных срок незарегистрированного пребывания в городе предусмотрен до трех суток, и поэтому отследить их будет очень сложно», — отметил эксперт.
По его мнению, уже сейчас организаторам мундиаля в Екатеринбурге и полиции нужно проводить профилактику против краж, призывая горожан и гостей города к бдительности в метро и других местах массового скопления людей. Другой вопрос, как отмечает специалист, в том, что в крупных туристических центрах Европы местные правоохранительные органы имеют опыт работы против карманников и краж в людных местах. Для Екатеринбурга такой наплыв туристов из-за рубежа, как на ЧМ-2018, будет скорее исключением. О наличии специального плана у областного ГУ МВД по борьбе с карманниками ничего не известно.
По всей видимости, готовность свердловской полиции в этой области будет оцениваться уже после ЧМ-2018 по отзывам болельщиков.
Все последствия нововведений в метрополитене горожане испытали на себе в час пик 1 июня. Сложности на пунктах досмотра возникли у пассажиров на станциях «Ботаническая», «Чкаловская», «Геологическая», «Площадь 1905 года», «Уральская», «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов».
Перед турникетами сотрудники полиции и метрополитена обязуют всех пассажиров, в том числе детей, ставить ручную кладь на ленту досмотра.
«На станции «Площадь 1905 года» лента досмотра поставлена в отдельном помещении. Пассажиры не всегда могут ее найти и не всегда можно пробиться к аппарату при наплыве людей», — рассказал УрБК один из пассажиров.
Помимо этого, сотрудники полиции выборочно обязуют пассажиров снимать верхнюю одежду.
«Всех, кто носит пальто или длиннополые куртки, заставляют снимать одежду. Меня утром попросили даже раздеться до футболки. С кого-то снимали ремень — не пускали его в метро, пока рамка металлоискателя не переставала звенеть», — говорит пассажир со станции метро «Ботаническая».
Ситуацию усугубляет малая пропускная способность через рамки металлодетектора. Даже при наличии двух устройств людей пропускают только через одно. Примечательно, что как заявляли в администрации Екатеринбурга, на досмотре пассажиров задействованы «все сотрудники».
Помимо давки в часы пик, у людей возникли и другие сложности — они не могут уследить за личными вещами. Например, на станции «Ботаническая» горожане загромождают ленту вещами, а потом ожидают в очереди на прохождение рамки металлодетектора.
Ручная кладь пассажиров, выходящая с другой стороны рентгена, находится вне поля зрения владельцев. Сотрудники метрополитена и полиции не следят, кому и какие вещи принадлежат. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области пока воздержались от комментариев по темам, связанным с ЧМ-2018.
Один из специалистов, знакомый с организацией охраны крупных мероприятий, на условиях анонимности рассказал, что в сложившейся ситуации могут активизироваться карманники и воры. По оценке эксперта, в Екатеринбурге в дни ЧМ-2018 будут созданы благоприятные условия для деятельности злоумышленников.
Этому будет способствовать скопление людей в одном месте и относительно небольшое на такое количество граждан число полицейских.
«Ожидаемо, что в Екатеринбурге соберутся «гастролеры» как минимум со всей Свердловской области. Ведь иногородним с нашего региона не нужно регистрироваться. А для остальных срок незарегистрированного пребывания в городе предусмотрен до трех суток, и поэтому отследить их будет очень сложно», — отметил эксперт.
По его мнению, уже сейчас организаторам мундиаля в Екатеринбурге и полиции нужно проводить профилактику против краж, призывая горожан и гостей города к бдительности в метро и других местах массового скопления людей. Другой вопрос, как отмечает специалист, в том, что в крупных туристических центрах Европы местные правоохранительные органы имеют опыт работы против карманников и краж в людных местах. Для Екатеринбурга такой наплыв туристов из-за рубежа, как на ЧМ-2018, будет скорее исключением. О наличии специального плана у областного ГУ МВД по борьбе с карманниками ничего не известно.
По всей видимости, готовность свердловской полиции в этой области будет оцениваться уже после ЧМ-2018 по отзывам болельщиков.
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