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Поголовье рогатого скота в Свердловской области за 5 лет сократилось почти на 14 тысяч

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. Численность рогатого скота во всех видах хозяйств Свердловской области с 2013 по 2017 годы сократилась на 13,8 тыс. голов, свидетельствуют материалы Свердловскстата.



Согласно представленным данным, в 2013 году в регионе насчитывалось 272,4 тыс. голов рогатого скота. По итогам 2017 года в регионе осталось 258,6 тыс. голов. В основном сокращение наблюдалось в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) — с 64,6 тыс. до 45,8 тыс.



В крупных сельскохозяйственных организациях численность рогатого скота не изменилась. Вместе с тем в 2014-2015 году на аграрных предприятиях наблюдалось падение численности. С 190,9 тыс. в 2013 году до 188,6 тыс. в 2015 году. С 2016 года поголовье начало расти, вернувшись к показателям пятилетней давности. Поголовье коров за тот же период также сократилось с 119,9 тыс. до 116,8 тыс.



Вместе с тем разнонаправленно по различным видам хозяйств идет динамика поголовья свиней. В целом их численность в регионе выросла с 323,7 тыс. в 2013 году до 341,1 тыс. в 2017 году в основном за счет сельхозпредприятий, в которых насчитывается более 310 тыс. голов.



Также наращивают поголовье свиней владельцы ЛПХ — с 20 тыс. до 25 тыс. В фермерских хозяйствах поголовье, наоборот, сократилось с 8 тыс. до 5,6 тыс. Также на крестьянско-предпринимательских подворьях уменьшилась численность птиц с 95,8 тыс. до 59,2 тыс. В ЛПХ за пять лет поголовье снизилось с 324 тыс. до 269,1 тыс. В целом численность птиц за указанный период выросла с 13 млн 184,1 тыс. до 13 млн 841 тыс.

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