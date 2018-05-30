ЕВРАЗ провел чемпионат по методике WorldSkills

Фотография пресс-службы ЕВРАЗа

Фотография пресс-службы ЕВРАЗа

Фотография пресс-службы ЕВРАЗа

Фотография пресс-службы ЕВРАЗа

Холдинг ЕВРАЗ подвел итоги III корпоративного чемпионата профессионального мастерства по международной методике WorldSkills. В соревнованиях приняли участие более 230 специалистов и 150 экспертов из Нижнего Тагила, Новокузнецка, Междуреченска, Качканара и Тулы, элита рабочих специальностей. Мероприятие прошло с 21 по 25 мая в Новокузнецке на площадке ЕВРАЗ ЗСМК.«Рабочие специальности видоизменяются, появляются новые компетенции на стыке разных наук: мехатроника, робототехника, инженерный дизайн, автоматизация производственных процессов. Это требует совершенно другого подхода в обучении персонала. Такие конкурсы позволяют нам развивать профессии, за которыми будущее», — подчеркнула вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Наталья Ионова, познакомившись с заданиями в компетенции «Неразрушающий контроль».Абсолютным победителем III корпоративного чемпионата ЕВРАЗа по методике WorldSkills стала команда ЕВРАЗ ЗСМК. Специалисты комбината завоевали золотые медали в восьми компетенциях из девяти. Золото в направлении «Лабораторный химический анализ» взяла сотрудница Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ НТМК).В возрастной категории 10+ в компетенциях «Электромонтаж», «Мехатроника» и «Мобильная робототехника» победу одержали учащиеся новокузнецкого Центра детского (юношеского) технического творчества «Меридиан».Среди студентов золотые медали в дисциплинах «Сварочные технологии», «Мехатроника», «Электромонтаж» и «Лабораторный химический анализ» получили представители Кузнецкого индустриального техникума.«С каждым годом ЕВРАЗ расширяет свое участие в чемпионате WorldSkills, в этот раз корпоративный чемпионат компании стал одним из самых масштабных в России как по числу участников, так и по количеству компетенций. Мероприятие организовано на высшем уровне. Также хочется отметить высокий профессионализм экспертов и мастерство участников чемпионата», — отметила директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Екатерина Никул.Помимо соревнований в этом году на чемпионате работала выставка производственных роботов. Посетители смогли познакомиться с экспонатами, которые выставлялись на площадке Hi-Tech в Екатеринбурге. Особый интерес гостей вызвали робот-сварщик Kuka и робот-собиратель «Джанго», которые используются на производственных предприятиях. Также все желающие в эти дни имели возможность посетить технические мастер-классы, лабораторию прототипирования и пройти виртуальную экскурсию по рельсобалочному цеху ЕВРАЗ ЗСМК.В конкурсе «Лучший по профессии», который также проходил в эти дни на комбинате, соревновались команды ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК. В результате пять из восьми золотых медалей завоевали работники ЕВРАЗ ЗСМК. Новокузнечане стали лучшими в профессиях вальцовщик стана горячей прокатки, токарь, водитель грузового автомобиля, машинист крана и помощник машиниста тепловоза. Уральцы взяли золото в таких профессиях, как горновой доменной печи, подручный сталевара и слесарь-ремонтник.В соревнованиях оперативного персонала теплоэлектроцентралей лучшей стала команда Западно-Сибирской ТЭЦ, опередив команды Кузнецкой ТЭЦ и Южно-Кузбасской ГРЭС, которые заняли второе и третье места соответственно.Отметим, что в течение недели на ЕВРАЗ ЗСМК прошли также Дни открытых проходных, в ходе которых все желающие могли познакомиться с современными технологиями, профессиями и оборудованием металлургического комплекса, а также посетить выставку робототехники Hi-Tech. Всего в рамках мероприятия производственные площадки комбината посетили более 1 300 горожан, школьников и студентов.