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Минтруд планирует к октябрю утвердить профстандарт для риэлторов

УрБК, Москва 24.05.2018. Минтруд планирует ввести профессиональный стандарт для риэлторов, который получит название «Специалист в сфере недвижимости». Об этом пишет газета «Известия».



«У риэлторов появится профессиональная этика, трехступенчатая карьерная лестница и шанс получить профильное образование. Это подразумевает проект профстандарта «Специалист в сфере недвижимости». В нем сказано, что такие специалисты не должны вводить в заблуждение клиента, использовать его состояние здоровья и порочить коллег по цеху», — поясняет издание.



Проект предполагает разделение риэлторов на агентов, экспертов и брокеров в зависимости от компетенций. Значительная часть профстандарта уделена этическим нормам.

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