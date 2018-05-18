Деревянная бюрократия

На протяжении почти года в России действует закон об обязательной регистрации сделок с древесиной в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Документ был направлен против «теневого» сектора лесопромышленного комплекса (ЛПК). Логика его проста: поскольку из-за сокращения финансирования лесничеств выявлять незаконную вырубку стало сложнее, государство решило установить тотальный контроль за всеми сделками купли-продажи древесины и пиломатериалов. На данный момент неизвестно, насколько закон помог в борьбе с нелегальными участниками рынка. Однако добросовестным предпринимателям, да и гражданам, не связанным с этим бизнесом, нововведения жизнь осложнили.Действительно, из-за незаконной вырубки леса, по оценке Рослесхоза, ежегодный ущерб составлял около 10 млрд руб. В то же время, щедрого финансирования лесничеств, сотрудники которых должны следить за порядком, государство никогда не проводило. В результате, как показывает судебная практика, нелегальные лесорубы могли уничтожать деревья на протяжении долгих лет. Ущерб, как правило, высчитывался из разницы между вырубленными деревьями и объемами продаж. Достаточно часто оказывалось, что объемы учтенной древесины были меньше проданного леса (примечательно, что только 25% добытого в России дерева идут на внутреннее производство).Сама по себе система ЕГАИС заработала в полном объеме с 1 января 2016 года, но в то время туда заносились только сделки с древесиной. В мае 2017 года вышло распоряжение правительства РФ, согласно которому нормы закона должны быть распространены и на сделки с пиломатериалами, шпалами, хлыстами, досками, брусами и брусками.Суть этого документа в следующем: покупка любого вида необработанной древесины (даже одной доски) осуществляется только через ЕГАИС.«Специальных требований для физических лиц нет — они не декларируют сделку с пиломатериалами, равно как и с другими видами древесины, и не заполняют сопроводительный документ при транспортировке древесины, владельцами которой они являются», — поясняют в администрации системы.Бизнесменам вдобавок свою покупку надо задекларировать в единой государственной системе вместе с продавцом. Кроме того, последний должен оформить сопроводительный документ на товар (даже если речь идет о маленьких объемах). Срок заверения договора в системе ЕГАИС составляет от одного до пяти дней.За непредставление или несвоевременное представление декларации о сделках с древесиной предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных лиц, для ИП — от 7 тыс. до 25 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.При этом в законодательстве не поясняется, может ли предприниматель не регистрировать покупку, если он закупает древесину для личных нужд. Ведь не все юрлица и ИП связаны по роду деятельности с этим рынком, и по объяснимым причинам они не имеют регистрации в ЕГАИС и соответствующего программного обеспечения.В результате на практике это оборачивается ситуациями, когда предприниматель для личных нужд приобретает стройматериал (доску или брусок), но, поскольку бизнесмен свою покупку не проводил через систему, он подвергается административному наказанию - вплоть до штрафа в 100 тысяч рублей. Магазин, где была осуществлена покупка, также штрафуют. До настоящего времени ни один юрист не может дать однозначного ответа, как избежать этого казуса, возникшего из-за пробела в законодательстве.В свою очередь, в работе предпринимателей и компаний спустя почти год после введения ЕГАИС царит фактически хаос. Об этом можно судить по многочисленным вопросам на портале единой государственной системы.«Что делать в ЕГАИС, если отразили при продаже покупку у одного поставщика, а по факту товар поставил другой поставщик, а первый не поставлял ничего вообще? Когда это единичный случай, то можно добавить поставщика, но когда поставщиков десятки, а покупателей сотни, то отследить, кому чей пиломатериал отгрузили, просто невозможно», — говорится в одном из обращений предпринимателей к администрации ЕГАИС.Достаточно много вопросов посвящены возвратам или дополнительным заказам к уже проданной партии. Как видно из обращений, регулирование продаж через систему заметно усложнило процесс оформления. В целом, как видно из обращений, в законе сохраняется достаточно много пробелов, которые могут быть истолкованы как против продавца, так и против покупателя. Кроме того, из-за дополнительных бюрократических требований, по отзывам тех, кто работает с ЕГАИС, время на оформление сделок увеличилось на 20-40%.Вместе с тем до настоящего времени профильные ведомства не публиковали каких-либо отчетов об эффективности новой системы в борьбе с теневым рынком. Экономия от работы Единой государственной автоматизированной информационной системы также вызывает сомнения. На 2018 год, как следует из данных на сайте госзакупок, для обслуживания ЕГАИС выделено почти 1,5 млн руб. В этой сумме не учтены расходы на наполнение базы и контроль исполнения закона.Сложившаяся в итоге ситуация может негативно отразиться на лесопромышленном комплексе Свердловской области, которая входит в двадцатку регионов по запасам древесины. ЛПК в регионе вместе с тем — одна из немногих отраслей, в которых есть рост. По данным министерства промышленности и науки Свердловской области, за 2017 год объемы обработки древесины и производство изделий из дерева выросли почти на 6%, производство мебели — почти на 18%. Однако в случае продолжения хаоса и эти показатели могут уйти в минус из-за снижения темпов продаж вследствие бюрократизации процесса.