Дайджест
Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня
11 май 2018 (13:19)
Президент США Дональд Трамп назвал дату и место своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает портал «Лента.ру».
«Моя долгожданная встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать ее особенной для мира во всем мире!» — говорится в сообщении.
О том, что время и место уже известны, Трамп заявлял 4 мая. Он указывал, что его администрация проводит с северокорейской стороной «переговоры по существу».
Вашингтон и Пхеньян вели переговоры о встрече глав государств с начала апреля. Одним из условий для встречи было освобождение из северокорейских тюрем граждан США: 9 мая в КНДР выпустили из тюрьмы троих американцев.
«Моя долгожданная встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать ее особенной для мира во всем мире!» — говорится в сообщении.
О том, что время и место уже известны, Трамп заявлял 4 мая. Он указывал, что его администрация проводит с северокорейской стороной «переговоры по существу».
Вашингтон и Пхеньян вели переговоры о встрече глав государств с начала апреля. Одним из условий для встречи было освобождение из северокорейских тюрем граждан США: 9 мая в КНДР выпустили из тюрьмы троих американцев.
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