Дайджест

Ученики созданной по инициативе Группы ЧТПЗ Детской школы вокального искусства приняли участие в опере «Кармен»

Ученики Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова, приняли участие в опере Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки «Кармен». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Хор мальчишек» знаменитого спектакля состоял из 11 начинающих артистов.



С начала театрального сезона 2018 года юные дарования активно принимают участие в действующих постановках Челябинского театра оперы и балета — операх, опереттах и мюзиклах. Первыми театральными постановками, в которых дебютировали ученики школы вокального искусства, стали оперы «Тоска» и «Пиковая дама».



«Начинающие артисты Детской школы вокального искусства уже не первый раз выходят на большую сцену наравне с актерами Челябинского театра оперы и балета. Благодаря слаженной работе постановочной группы театра наши ученики преодолевают скованность, неуверенность, приобретают творческую раскрепощенность, перенимают тонкости актерского мастерства у профессионалов. И это бесценный опыт для детей», — комментирует руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.



Первым масштабным проектом Детской школы вокального искусства и оперного театра стал семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!», премьера которого состоялась в декабре прошлого года в рамках XV юбилейного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность». Спектакль с 2018 года вошел в репертуар Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки. В обновленном и дополненном юными актерами составе театральная постановка вновь будет показана на сцене 12 и 13 мая.



Помимо этого, 16 мая ученики школы вокального искусства примут участие в оперетте венгерского композитора Имре Кальмана «Марица», исполнив композицию «С днем рождения, господин управляющий».



На сегодняшний день в Детской школе вокального искусства 70 детей под руководством опытных преподавателей проходят обучение академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии, а также сценической речи. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: