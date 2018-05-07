Новости дня

Число выданных ипотечных кредитов в Челябинской области в I квартале выросло на 76%

УрБК, Челябинск, 07.05.2018. В I квартале 2018 года в Челябинской области было выдано 8,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 11,8 млрд руб. Это выше аналогичных показателей прошлого года на 53,1% и 76,1% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России



«За I квартал задолженность жителей области перед банками по ИЖК увеличилась на 3,5% и достигла 119,5 млрд руб. С начала года величина просроченной задолженности снизилась на 0,9%, ее доля в совокупном кредитном портфеле не превышает 1,4%. Почти на 15% увеличился средний размер ипотечного кредита с 1,2 млн руб. до 1,4 млн. Кроме того, вырос средний срок кредитования, теперь он составляет около 15 лет», — говорится в сообщении.



В марте 2018 года средняя ипотечная ставка в регионе составила 9,9% годовых (в марте 2017 года — 12%).



«За последние два года прирост по количеству предоставленных ипотечных кредитов является рекордным. Такая динамика, на наш взгляд, во многом связана с активным рефинансированием кредитов: жители региона перекредитовывались вслед за снижением банками процентных ставок», — отмечает и.о. управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: