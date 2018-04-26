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Компания «СОМТЭК» потребовала взыскать более 5,5 млн рублей с застройщика «ЛСР. Строительство-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. На рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области находится семь исков, поданных ООО «СОМТЭК» к застройщику ООО «ЛСР. Строительство-Урал» на сумму более чем 5,5 млн руб. Об этом говорится в материалах, размещенных в картотеке суда.



Первое заявление с требованием взыскать с застройщика 3 млн 459 тыс. руб. было подано 25 января 2018 года. Затем 14 марта ООО «СОМТЭК» подало сразу шесть исков на общую сумму 2 млн 111 тыс. руб. Как следует из этих шести заявлений, ООО «ЛСР. Строительство-Урал» взяло эти деньги у истца в долг.



Отметим, что ООО «СОМТЭК» является не единственной организацией, выступившей с массовыми претензиями к застройщику. С декабря 2017 года в Арбитражном суде Свердловской области рассматриваются три исковых заявления ООО «Уральская жилищная компания» к АО «ЛСР. Недвижимость-Урал». Управляющая компания требует от девелопера исправить недостатки на 15 объектах, построенных в поселке Мичуринский.

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