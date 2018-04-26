Новости дня

В Екатеринбурге осудили одного из членов группы велосипедистов-налетчиков на банки

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Александра Грибиниченко, который входил в состав группы велосипедистов, которые грабили банки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Свердловской области.



Он был признан виновным по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасный для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой».



Примечательно, что на момент совершения преступления А. Грибиниченко являлся сотрудником полиции.



В течение года участники группировки спланировали и совершили три разбойных нападения на офисы банков.



В частности, они ограбили отделения в Екатеринбурге на ул. Белинского и ул. Щербакова. В последнем случае грабители использовали в качестве средств передвижения к месту преступления велосипеды.



В прокуратуре сообщили, что Александр Грибиниченко заключил досудебное соглашение, способствовал раскрытию преступлений, в силу чего материалы в отношении него были выделены в отдельное производство.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга, применив к нему статью 64 УК РФ, назначил А. Грибиниченко наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: