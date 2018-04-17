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Росприроднадзор отсудил у Нижнетагильской птицефабрики 22 млн рублей ущерба почве

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу отсудил у ООО «Нижнетагильская птицефабрика» свыше 22 млн руб. ущерба, причиненного почвам. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.



В ноябре 2017 года Росприроднадзор пытался взыскать указанную сумму с птицефабрики в Арбитражном суде Свердловской области, однако тот отказал надзорному органу в удовлетворении требований.



Тогда департамент Росприроднадзора по УрФО подал апелляцию в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Заседание прошло 9 апреля 2018 года. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Свердловской области и удовлетворил требования Росприроднадзора. В сумме с птицефабрики взыскано 22 млн 035 тыс. руб.

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