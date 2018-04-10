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В Екатеринбурге продают ТРК «КомсоМОЛЛ» за 1,1 млрд рублей

В Екатеринбурге за 1,1 млрд руб. выставлен на продажу торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ» (владелец ООО «Уралинвест»), расположенный на дублере Сибирского тракта, 2. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Продажа ТРК проходит в рамках банкротства собственника объекта ООО «Уралинвест». Аукцион пройдет 5 мая 2018 года, начальная стоимость — 1 млрд 092 млн 405,6 тыс. руб. Лот включает помещения общей площадью около 60 тыс. кв. м., автопарковку площадью 23,5 тыс. кв. м., земельные участки общей площадью около 1,5 тыс. кв. м. и долю на право другим участком площадью свыше 41,9 тыс. кв. м. Также новому собственнику перейдут права аренды.



Напомним, в 2014 году ГИБДД перекрыла подъезды к ТРК «КомсоМОЛЛ» со стороны дублера Сибирского тракта из-за явных нарушений при строительстве. После этого торговый центр стал испытывать трудность с клиентским потоком.

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