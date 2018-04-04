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Госдума РФ рассмотрит законопроект об отмене монополии РЖД на пассажирские перевозки

УрБК, Москва, 04.04.2018. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на демонополизацию рынка пассажирских железнодорожных перевозок. Документ опубликован на портале проектов законодательных инициатив (система СОЗД).



Напомним, в настоящее время железнодорожные пассажирские перевозки осуществляет только ОАО «Российские железные дороги».



Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в качестве основного механизма организации перевозок предусмотрено введение конкурсов между компаниями за маршруты поездов. Кроме того, документ предусматривает введение рыночных механизмов формирования цен на билеты на основе конкуренции при обеспечении равных условий доступа компаний к инфраструктуре железнодорожного транспорта.



«Перечисленные особенности исключают, естественно, монопольный характер рынка услуг пассажирских перевозок», — говорится в пояснительной записке.



По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта позволит перейти к новой системе организации пассажирских перевозок, когда государство будет заключать организационный договор с перевозчиком на срок не менее 15 лет.

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