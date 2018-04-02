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«Никто не обещал идеальной чистоты»
2 апрель 2018 (17:02)
В Екатеринбург 2 апреля 2018 года приедет инспекция Международного бюро выставок (МБВ), которая должна оценить готовность города к ЭКСПО-2025. С учетом масштаба мероприятия проверять, по всей видимости, будут и состояние благоустройства. Однако момент для этого выбран крайне неудачный. В Екатеринбурге только-только наступили плюсовые температуры, и город фактически утонул в грязи.
Взаимосвязь зимней уборки с нынешним состоянием улиц очевидна. В марте текущего года выпало большое количество осадков, и при оперативной уборке последствий снегопадов можно было бы избежать той грязевой жижи, что разлилась сегодня по городским дорогам и тротуарам. Частично там присутствуют остатки противогололедного реагента «Бионорд», признала сегодня на пресс-конференции председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
Как ранее указывали в Общественной палате города, оставшиеся на улицах сугробы и неубранный «Бионород» являются следствием низкокачественной уборки города. Согласно регламенту от производителя, дорожные службы после рассыпки реагента должны его убрать. При сильных снегопадах процедура должна проводиться несколько раз. Однако применение реагента в Екатеринбурге заканчивалось, как правило, на этапе посыпания на дороги, или его убирали значительно позже указанного в правилах времени.
За весь зимний сезон в Екатеринбурге помнят только один день, когда город был очищен удовлетворительно — в день визита в Свердловскую область президента РФ Владимира Путина.
«Оно (качество — прим. ред.) было лучше на маршруте. Точно такое же качество уборки было. Я не скажу, что мы убирали как-то лучше. К приезду первого лица самое главное — не качество, а безопасность. Главное, чтобы на дороге не было снега», — сказала Т. Благодаткова корреспонденту УрБК.
Тем не менее на примере визита главы государства дорожные службы продемонстрировали способности к качественной уборке. Предполагалось, что и к приезду инспекции Международного бюро выставок ситуация в городе будет также лучше обычного. По крайней мере, Тамара Благодаткова на одном из заседаний Екатеринбургской городской думы обещала, что будет вестись работа в сфере благоустройства во время визита представителей МБВ.
«Сейчас в городе идут непрерывно осадки. Мы один снег вывозим, другой выпадает. То, что будет идеально чисто, никто не обещал. Тем не менее есть территории, которые уже высыхают», — пояснила сегодня текущую ситуацию председатель комитета благоустройства горадминистрации.
Однако она признала, что в самой организации уборки есть недостатки, на которые ранее неоднократно обращал внимание член городской ОП Алексей Беззуб. Он не раз предлагал городским властям изменить регламент работ. Т. Благодаткова на это ответила, что в середине года внести корректировки в правила было проблематично, поскольку это потребовало бы изменения финансирования.
Еще одной серьезной проблемой для администрации города является вопрос организации и контроля работ.
«Своевременное сметание той же снежной каши, которая образовалась в результате применения противоголедного материала, это, конечно, задача мастера, над чем мы работаем», — пояснила глава комитета по благоустройству.
За качеством и контролем работ следит целая цепочка — от мастеров участков дорожно-эксплуатационных учреждений до глав районных администраций. Об эффективности этой системы можно судить по результатам инспекции, которую 1 апреля провела Тамара Благодаткова в центре города. По ее словам, во время проверки она «повсеместно» находила на тротуарах «кучки» снега, оставленные возле опор освещения. Маршрут своей инспекции глава комитета по благоустройству не уточнила. Тем не менее существующую систему она считает вполне удовлетворительной.
По итогам прошедшего зимнего сезона, сопровождавшегося активной критикой в адрес организаторов уборки города, в администрации Екатеринбурга обещают внести корректировки в регламент работ на следующий период. Однако эти планы меняются ежегодно, а серьезных подвижек с чистотой на улицах и свободой передвижения зимой в Екатеринбурге так и нет.
Взаимосвязь зимней уборки с нынешним состоянием улиц очевидна. В марте текущего года выпало большое количество осадков, и при оперативной уборке последствий снегопадов можно было бы избежать той грязевой жижи, что разлилась сегодня по городским дорогам и тротуарам. Частично там присутствуют остатки противогололедного реагента «Бионорд», признала сегодня на пресс-конференции председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
Как ранее указывали в Общественной палате города, оставшиеся на улицах сугробы и неубранный «Бионород» являются следствием низкокачественной уборки города. Согласно регламенту от производителя, дорожные службы после рассыпки реагента должны его убрать. При сильных снегопадах процедура должна проводиться несколько раз. Однако применение реагента в Екатеринбурге заканчивалось, как правило, на этапе посыпания на дороги, или его убирали значительно позже указанного в правилах времени.
За весь зимний сезон в Екатеринбурге помнят только один день, когда город был очищен удовлетворительно — в день визита в Свердловскую область президента РФ Владимира Путина.
«Оно (качество — прим. ред.) было лучше на маршруте. Точно такое же качество уборки было. Я не скажу, что мы убирали как-то лучше. К приезду первого лица самое главное — не качество, а безопасность. Главное, чтобы на дороге не было снега», — сказала Т. Благодаткова корреспонденту УрБК.
Тем не менее на примере визита главы государства дорожные службы продемонстрировали способности к качественной уборке. Предполагалось, что и к приезду инспекции Международного бюро выставок ситуация в городе будет также лучше обычного. По крайней мере, Тамара Благодаткова на одном из заседаний Екатеринбургской городской думы обещала, что будет вестись работа в сфере благоустройства во время визита представителей МБВ.
«Сейчас в городе идут непрерывно осадки. Мы один снег вывозим, другой выпадает. То, что будет идеально чисто, никто не обещал. Тем не менее есть территории, которые уже высыхают», — пояснила сегодня текущую ситуацию председатель комитета благоустройства горадминистрации.
Однако она признала, что в самой организации уборки есть недостатки, на которые ранее неоднократно обращал внимание член городской ОП Алексей Беззуб. Он не раз предлагал городским властям изменить регламент работ. Т. Благодаткова на это ответила, что в середине года внести корректировки в правила было проблематично, поскольку это потребовало бы изменения финансирования.
Еще одной серьезной проблемой для администрации города является вопрос организации и контроля работ.
«Своевременное сметание той же снежной каши, которая образовалась в результате применения противоголедного материала, это, конечно, задача мастера, над чем мы работаем», — пояснила глава комитета по благоустройству.
За качеством и контролем работ следит целая цепочка — от мастеров участков дорожно-эксплуатационных учреждений до глав районных администраций. Об эффективности этой системы можно судить по результатам инспекции, которую 1 апреля провела Тамара Благодаткова в центре города. По ее словам, во время проверки она «повсеместно» находила на тротуарах «кучки» снега, оставленные возле опор освещения. Маршрут своей инспекции глава комитета по благоустройству не уточнила. Тем не менее существующую систему она считает вполне удовлетворительной.
По итогам прошедшего зимнего сезона, сопровождавшегося активной критикой в адрес организаторов уборки города, в администрации Екатеринбурга обещают внести корректировки в регламент работ на следующий период. Однако эти планы меняются ежегодно, а серьезных подвижек с чистотой на улицах и свободой передвижения зимой в Екатеринбурге так и нет.
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