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Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с квартирами

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, у обвиняемого было два соучастника, с которыми он действовал с августа 2010 года по ноябрь 2015 года.



«Соучастники размещали объявления в средствах массовой информации о предоставлении ООО Автоломбард «Миллиард» денежных займов под залог недвижимого имущества. Вводя доверчивых граждан в заблуждение, злоумышленники лишали их права на жилое помещение», — говорится в сообщении.



Вместо указанных гражданско-правовых сделок, путем обмана, обвиняемый оформлял договоры купли-продажи квартир, приобретая права собственности на них за суммы, не соразмерные их фактической стоимости.



Так, обвиняемый, введя в заблуждение собственницу квартиры о том, что с ней заключается договор займа на 80 тыс. руб., незаконно оформил на себя право собственности на квартиру в Екатеринбурге стоимостью свыше 2,4 млн руб. Впоследствии обвиняемый данную квартиру перепродал. Общий ущерб от действий членов организованной группы составил свыше 26,5 млн руб. Похищенными квартирами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.



Уголовное дело в отношении двух соучастников обвиняемого было направлено в Кировский районный суд в сентябре 2017 года.

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