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Во время игр ЧМ-2018 в Екатеринбурге улица Малышева станет тупиковой
15 январь 2018 (17:01)
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. В дни игр Чемпионата мира по футболу 2018 года улица Малышева в Екатеринбурге станет тупиковой. Об этом УрБК рассказали в администрации города.
Ограничения связано с тем, что в дни проведения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге перекроют автомобильное движение в периметре улиц Токарей — Московская — ВИЗ-бульвар и Гурзуфская (15, 21, 24 и 27 июня).
Люди, которые проживают в этом районе, получат возможность проезжать к своим домам по выделенным участкам. Однако для этого им потребуется получить дополнительную аккредитацию у своей управляющей компании. Получить ее можно будет с 15 февраля, заполнив анкету и отнеся ее в свою управляющую компанию или ТСЖ до 15 марта.
В указанные дни подземная парковка ТЦ «Алатырь» будет закрыта для горожан. По соглашению администрации города с владельцами торгового центра, там будет парковаться одна из клиентских групп чемпионата.
Кроме того, в Екатеринбурге будут долгосрочные перекрытия улиц. С февраля 2018 года и до окончания проведения чемпионата в городе закроют два участка. Первый — улица Ключевская от Мельникова до Пирогова, улица Пирогова от Анри Барбюса до Ключевской. Его предполагается закрыть с 1 февраля для монтажа временной инфраструктуры. Второй — левая сторона улицы Татищева от перекрестка с улицей Мельникова до улицы Пирогова (по направлению с ВИЗа в сторону города). Этот участок планируют закрыть с 15 февраля.
Информацию обо всех ограничениях администрация Екатеринбурга планирует опубликовать на сайте города-организатора ekaterinburg-2018.ru в разделе «Транспорт» до 10 февраля 2018 года.
Ограничения связано с тем, что в дни проведения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге перекроют автомобильное движение в периметре улиц Токарей — Московская — ВИЗ-бульвар и Гурзуфская (15, 21, 24 и 27 июня).
Люди, которые проживают в этом районе, получат возможность проезжать к своим домам по выделенным участкам. Однако для этого им потребуется получить дополнительную аккредитацию у своей управляющей компании. Получить ее можно будет с 15 февраля, заполнив анкету и отнеся ее в свою управляющую компанию или ТСЖ до 15 марта.
В указанные дни подземная парковка ТЦ «Алатырь» будет закрыта для горожан. По соглашению администрации города с владельцами торгового центра, там будет парковаться одна из клиентских групп чемпионата.
Кроме того, в Екатеринбурге будут долгосрочные перекрытия улиц. С февраля 2018 года и до окончания проведения чемпионата в городе закроют два участка. Первый — улица Ключевская от Мельникова до Пирогова, улица Пирогова от Анри Барбюса до Ключевской. Его предполагается закрыть с 1 февраля для монтажа временной инфраструктуры. Второй — левая сторона улицы Татищева от перекрестка с улицей Мельникова до улицы Пирогова (по направлению с ВИЗа в сторону города). Этот участок планируют закрыть с 15 февраля.
Информацию обо всех ограничениях администрация Екатеринбурга планирует опубликовать на сайте города-организатора ekaterinburg-2018.ru в разделе «Транспорт» до 10 февраля 2018 года.
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