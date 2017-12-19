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Медведева не примет участие в чемпионате России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Собеседник агентства заявил, что решение пропустить чемпионат России связано с восстановлением после травмы голеностопа. Медведева продолжит подготовку к чемпионату Европы, который пройдет в Москве с 17 по 20 января.



Чемпионат России состоится с 21 по 24 декабря в Санкт-Петербурге.

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