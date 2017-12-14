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Каждый 12-й специалист в Свердловской области хочет найти работу за пределами региона
14 декабрь 2017 (13:08)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Каждый 12-й специалист Среднего Урала готов на переезд в другой регион для трудоустройства. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала начальник отдела организации трудоустройства департамента по труду и занятости населения Свердловской области Елена Остудина.
По ее словам, в 2017 году департамент провел опрос среди безработных и работающих граждан, обратившихся в службу занятости.
«Только 8% хотели бы куда-то уехать, и в основном это молодежь. Они согласны на это при условии содействия в поиске жилья и работы. У остальных: у кого-то жилье, у кого-то хозяйство. У нас мобильность ниже, чем в США, где все сложил в трейлер и уехал», — сказала Е. Остудина.
Как следует из данных департамента, свердловские специалисты в основном пытаются найти работу в Москве и Санкт-Петербурге. В поиске рабочего места Средний Урал покидают даже востребованные в регионе кадры: квалифицированные монтеры, электрогазосварщики, специалисты промышленных предприятий, сферы ЖКХ и строительства.
Также из Свердловской области уезжают активно менеджеры, выпускники вузов, административный персонал и водители.
По ее словам, в 2017 году департамент провел опрос среди безработных и работающих граждан, обратившихся в службу занятости.
«Только 8% хотели бы куда-то уехать, и в основном это молодежь. Они согласны на это при условии содействия в поиске жилья и работы. У остальных: у кого-то жилье, у кого-то хозяйство. У нас мобильность ниже, чем в США, где все сложил в трейлер и уехал», — сказала Е. Остудина.
Как следует из данных департамента, свердловские специалисты в основном пытаются найти работу в Москве и Санкт-Петербурге. В поиске рабочего места Средний Урал покидают даже востребованные в регионе кадры: квалифицированные монтеры, электрогазосварщики, специалисты промышленных предприятий, сферы ЖКХ и строительства.
Также из Свердловской области уезжают активно менеджеры, выпускники вузов, административный персонал и водители.
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