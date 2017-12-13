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Застройщик жилого комплекса «Золотая горка» в Среднеуральске признан банкротом
13 декабрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Золотая горка» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, ООО «Золотая горка» было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2010 году. Компания выступила застройщиком одноименного жилого комплекса в Среднеуральске в поселке Кирпичный. Возведение третьей очереди (три трехэтажных многоквартирных дома) должно было завершиться в IV квартале 2015 года, однако девелопер оказался не в состоянии выполнять взятые на себя обязательства.
С иском о банкротстве ООО «Золотая горка» в ноябре 2016 года обратилось в суд физическое лицо. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 432 млн 173 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, ООО «Золотая горка» было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2010 году. Компания выступила застройщиком одноименного жилого комплекса в Среднеуральске в поселке Кирпичный. Возведение третьей очереди (три трехэтажных многоквартирных дома) должно было завершиться в IV квартале 2015 года, однако девелопер оказался не в состоянии выполнять взятые на себя обязательства.
С иском о банкротстве ООО «Золотая горка» в ноябре 2016 года обратилось в суд физическое лицо. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 432 млн 173 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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