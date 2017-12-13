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Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года

УрБК, Москва, 13.12.2017. Госдума 13 декабря 2017 года приняла в третьем чтении законопроект, который продлевает до 2020 года срок учета взносов на обязательное пенсионное страхование.



«Законопроект устанавливает обязанность учета взносов на обязательное пенсионное страхование в 2020 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Такой подход без изменения тарифа страхового взноса в настоящее время реализован в действующем законодательстве в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014-2019 годах», — говорится в пояснительной записке к документу.



Согласно проекту закона, реализация инициативы не повлечет дополнительных расходных обязательств федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ и снизит трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из федерального бюджета бюджету ПФР в 2020 году, по предварительной оценке, на 551,3 млрд руб.

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