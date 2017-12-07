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В Екатеринбурге Ситибанк оштрафовали за трудночитаемый шрифт бланков заявлений
7 декабрь 2017 (16:48)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Северный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области выявил в АО КБ «Ситибанк» нарушения прав потребителей на своевременное получение необходимой и достоверной информации о реализуемых финансовых услугах, включение в договор условий, ущемляющих права клиентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе административного расследования установлено, что банк выдал клиенту заявление на оформление кредитной карты, оформленное мелким трудночитаемым шрифтом. Это затруднило ознакомление потребителя с указанным документом в помещении банка.
Кроме того, установлено, что, согласно пункту 9 Условий банковского обслуживания физических лиц, АО КБ «Ситибанк» оставляет за собой право в любой момент по собственному усмотрению изменять набор услуг, предоставляемых клиенту через систему Citibank Online. Также кредитная организация может полностью прекратить работу указанной системы, как с предварительным уведомлением клиента, так и без него, что противоречит статье 310 Гражданского кодекса РФ.
По результатам административного расследования АО КБ «Ситибанк» привлечено к административной ответственности. Банку назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.
В ходе административного расследования установлено, что банк выдал клиенту заявление на оформление кредитной карты, оформленное мелким трудночитаемым шрифтом. Это затруднило ознакомление потребителя с указанным документом в помещении банка.
Кроме того, установлено, что, согласно пункту 9 Условий банковского обслуживания физических лиц, АО КБ «Ситибанк» оставляет за собой право в любой момент по собственному усмотрению изменять набор услуг, предоставляемых клиенту через систему Citibank Online. Также кредитная организация может полностью прекратить работу указанной системы, как с предварительным уведомлением клиента, так и без него, что противоречит статье 310 Гражданского кодекса РФ.
По результатам административного расследования АО КБ «Ситибанк» привлечено к административной ответственности. Банку назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.
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