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Администрация Екатеринбурга потратит 500 тыс. рублей на модернизацию портала «Публичный бюджет»
30 ноябрь 2017 (16:16)
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. Администрация Екатеринбурга планирует потратить 500 тыс. руб. на модернизацию портала «Публичный бюджет». Соответствующий тендер размещен 30 ноября 2017 года на сайте госзакупок.
Как следует из технической документации, на портал планируется добавить счетчик посещения сайта, а также добавить или модернизировать ряд модулей. В частности, на сайте должен появиться раздел «Часто задаваемые вопросы», а также модернизировать блок «Сравнение с другими городами».
Во второй модуль исполнитель должен добавить ряд параметров по доходам, расходам и долговой нагрузке. Также должен появиться раздел «Оплата в бюджет».
Усовершенствование сайта должно быть завершено к 27 декабря 2017 года.
Как следует из технической документации, на портал планируется добавить счетчик посещения сайта, а также добавить или модернизировать ряд модулей. В частности, на сайте должен появиться раздел «Часто задаваемые вопросы», а также модернизировать блок «Сравнение с другими городами».
Во второй модуль исполнитель должен добавить ряд параметров по доходам, расходам и долговой нагрузке. Также должен появиться раздел «Оплата в бюджет».
Усовершенствование сайта должно быть завершено к 27 декабря 2017 года.
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