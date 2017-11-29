Дроны в плену Росавиации

Выпущенное на днях пособие Росавиации о правилах полетов для беспилотников может полностью остановить развитие коммерческого использования квадрокоптеров в Екатеринбурге. В первую очередь из-за прописанных в памятке норм под ограничение может попасть проведение аэросъемки на территории города.Методическое пособие о правилах полета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) появилось 29 ноября 2017 года на официальном портале Екатеринбурга. Документ разработан администрацией города и Уральским межрегиональным территориальным управлением Росавиации.С первой частью методички, в которой расписаны правила подачи заявки на проведение полета и его планирование, операторы дронов уже знакомы. В компаниях, которые занимаются аэросъемкой, УрБК рассказали, что обязательная регистрация каждого полета серьезно осложнила работу.«В целом на согласование каждого полета требуется около недели, пока по всем инстанциям пройдешь. Саму заявку нужно подавать за три дня, а лучше и раньше. Потом надо отзвониться в ведомство перед самым полетом и после. В этом плане новые правила серьезно ограничивают работу, поскольку более половины заказов требуют оперативного выполнения», — рассказал УрБК представитель компании Flying Eyes.Как следует из второй части памятки, владельцам БПЛА запрещено проводить полеты над людьми, сооружениями или транспортными средствами. Минимальная дистанция от перечисленных объектов должна составлять 50 метров. Беспилотник, согласно правилам, не должен залетать на высоту выше 150 метров и приближаться к летящим самолетам или вертолетам. Причину установления таких параметров в ведомстве не объясняют.Для выполнения коммерческих перевозок или работ требуется получение специального разрешения авиационных властей.За нарушение этих правил владельцу БПЛА грозит административная ответственность по статье 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Данной статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. для граждан и до 300 тыс. руб. для юридических лиц.Содержание второй части памятки стало для операторов квадрокоптеров и компаний полной неожиданностью. В частности, руководитель компании Geometria Ekaterinburg Александр Нагорный отказался комментировать ограничения, пока лично не прочитает эти правила.Оператор квардрокоптера Владислав Киямов, сотрудничающий с агентством «Горизонт», в свою очередь, удивился параметрам, прописанным в памятке.«В первую очередь это серьезно ограничит съемку небоскребов, если здание выше этих 150 метров. С остальными параметрами еще нужно смотреть, разбираться. Могу лишь предположить, что для полетов на высоту выше указанной, вероятно, потребуется дополнительное согласование с Росавиацией», — сказал Киямов.По всей видимости, участники рынка по коммерческому использованию дронов еще обратятся к ведомству за дополнительными разъяснениями. Если указанные запреты будут распространены на всех операторов без исключения, это серьезно ограничит площадь полетов и, соответственно, ракурсы съемок.Профессиональные участники рынка коммерческого использования БПЛА, в свою очередь, указывают, что правила Росавиации полностью ставят крест на развитии не только аэросъемки, но и других проектов.«Существующее законодательство, в частности, не дает возможности запустить такие проекты, как доставка с помощью дронов. Сейчас использование беспилотников в нынешних условиях возможно только для каких-то демонстрационных целей или разовых акций. Делать проекты с БПЛА на регулярной основе сейчас невозможно», — оценил ситуацию на рынке основатель проекта Copter Express Олег Понфиленок.Вместе с тем до конца не понятно, каким образом надзорные ведомства отслеживают исполнение всех нововведений. Опрошенные УрБК операторы не припомнили случаев, чтобы в Екатеринбурге кого-либо привлекли к ответственности за несанкционированные полеты. Со специальными системами слежения за БПЛА владельцы также не сталкивались. Таким образом, все ограничения пока оказали на предпринимателей в этом сегменте скорее психологический эффект. Некоторые операторы дронов, по их признанию, по-прежнему не регистрируют все свои полеты в случае оперативной необходимости.