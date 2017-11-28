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Глава МИДа отстранил почетного консула Сейшельских островов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров освободил от должности почетного консула Республики Сейшельские острова в Уральско-Приволжском консульском округе Игоря Вожагова в день ареста его автомобиля за долги. Об этом рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области Елена Сидорова.



«21 ноября, в день, когда состоялся акт описи ареста арестованного имущества, министр иностранных дел Российской федерации подписал документ, свидетельствующий о том, что он более не является почетным консулом Сейшельских островов. Соответственно машина, на которой находились консульские номера, подлежат сдаче, и по поручению МИДа он должен сдать карточку консула иностранного государства. И иммунитет в отношении его и его имущества более не существует. Фактически машина всегда принадлежала ему, иностранное государство ее не покупало. Соответственно, как гражданин Российской Федерации, не имеющий иммунитета на территории Российской Федерации как консула, он должен исполнять требования законодательства», — рассказала Елена Сидорова.



Напомним, 21 ноября 2017 года судебные приставы Чкаловского района Екатеринбурга арестовали за долги автомобиль марки BMW почетного консула Сейшельских островов Игоря Вожагова. В отношении дипломата возбуждено несколько исполнительных производств из-за задолженности по услугам ЖКХ, кредитным обязательствам и штрафам ГИБДД. Также он задолжал бывшей супруге после раздела совместно нажитого имущества. Общая сумма долга И. Вожагова превысила 2,5 млн руб.



По словам Елены Сидоровой, после конфискации автомобиля И. Вожагов стал погашать задолженность.



«Процедура, связанная с арестом имущества этого гражданина Российской Федерации, способствовала тому, что он начал заниматься погашением задолженности. Он с супругой начал обсуждать вопросы, вышел на контакт с кредитными учреждениями», — добавила она.

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