Дайджест
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира
22 ноябрь 2017 (10:33)
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых в 2017 году моделей мира. Первое место заняла 22-летняя Кендалл Дженнер из США, заработавшая за год 22 млн долл. США. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Ранее возглавлявшая рейтинг на протяжении 15 лет бразильская 37-летняя модель Жизель Бюндхен оказалась на втором месте с заработком 17,5 млн долл. Третье место заняла 31-летняя американка Крисси Тейген, она заработала за год 13,5 млн. На восьмом месте оказалась единственная представительница Азии в топ-10 — китаянка Лю Вэнь с заработком 6,5 млн.
По информации журнала, десять самых высокооплачиваемых моделей заработали за год почти 110 млн долл. США.
Ранее возглавлявшая рейтинг на протяжении 15 лет бразильская 37-летняя модель Жизель Бюндхен оказалась на втором месте с заработком 17,5 млн долл. Третье место заняла 31-летняя американка Крисси Тейген, она заработала за год 13,5 млн. На восьмом месте оказалась единственная представительница Азии в топ-10 — китаянка Лю Вэнь с заработком 6,5 млн.
По информации журнала, десять самых высокооплачиваемых моделей заработали за год почти 110 млн долл. США.
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