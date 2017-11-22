Дайджест

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых в 2017 году моделей мира. Первое место заняла 22-летняя Кендалл Дженнер из США, заработавшая за год 22 млн долл. США. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Ранее возглавлявшая рейтинг на протяжении 15 лет бразильская 37-летняя модель Жизель Бюндхен оказалась на втором месте с заработком 17,5 млн долл. Третье место заняла 31-летняя американка Крисси Тейген, она заработала за год 13,5 млн. На восьмом месте оказалась единственная представительница Азии в топ-10 — китаянка Лю Вэнь с заработком 6,5 млн.



По информации журнала, десять самых высокооплачиваемых моделей заработали за год почти 110 млн долл. США.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: