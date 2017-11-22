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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира

22 ноябрь 2017 (10:33)

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых в 2017 году моделей мира. Первое место заняла 22-летняя Кендалл Дженнер из США, заработавшая за год 22 млн долл. США. Об этом сообщает портал «Лента.ру».

Ранее возглавлявшая рейтинг на протяжении 15 лет бразильская 37-летняя модель Жизель Бюндхен оказалась на втором месте с заработком 17,5 млн долл. Третье место заняла 31-летняя американка Крисси Тейген, она заработала за год 13,5 млн. На восьмом месте оказалась единственная представительница Азии в топ-10 — китаянка Лю Вэнь с заработком 6,5 млн.

По информации журнала, десять самых высокооплачиваемых моделей заработали за год почти 110 млн долл. США.

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