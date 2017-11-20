«Карабашмедь» запускает новое производство

ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу «Русская медная компания») завершает пусконаладочные работы на новой механизированной линии розлива черновой меди. Пробные пуски оборудования показали двукратное сокращение времени розлива металла с двух до одного часа. На предприятии уже получена первая продукция на новой линии розлива.«Это позволило увеличить выпуск готовой продукции и сократить время простоя конвертера в ожидании розлива металла. Раньше из-за простоев периодически возникала проблема застывания металла. Теперь она решена», — прокомментировал первые результаты заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту оборудования ЗАО «Карабашмедь» Алексей Ханжин.В отделении розлива черновой меди установлена система аспирации для эвакуации отходящих газов и направления их в систему газоочистки, что позволит улучшить условия труда на рабочих местах и минимизировать нагрузку на окружающую среду. Кроме того, благодаря новому оборудованию из технологического процесса удалось исключить операции, которые ранее приходилось делать вручную.Строительство участка механизированного розлива черновой меди на ЗАО «Карабашмедь» входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии в Год экологии в России. Соответствующее соглашение между заводом, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Помимо этого, соглашение включает установку новых конвертеров с газоплотными напыльниками и замену газоочистной системы. Все это позволит дополнительно сократить производственные выбросы.В рамках текущей программы модернизации ЗАО «Карабашмедь» РМК увеличит мощности производства черновой меди до 150 тыс. т в год. Объем инвестиций в этот проект в 2017-2018 годы составит порядка 4 млрд руб. Модернизация завода решит задачи не только повышения производительности предприятия, но и улучшения условий труда и минимизации нагрузки на окружающую среду.Отметим, что ранее в металлургическом цехе «Карабашмеди» установили два новых конвертера. Работы проводились в рамках планового ремонта, который стартовал на предприятии в конце сентября.Третий конвертер планируется установить в 2018 году после вывода из эксплуатации прежнего оборудования.«Установка трех современных конвертеров Kumera емкостью 150 т каждый с газоплотными и аспирационными напыльниками и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на заводе «Карабашмедь» в рамках Года экологии в России. Соответствующее соглашение между предприятием, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года», — сообщили в пресс-службе РМК.Следует отметить, что с 2004 года Русская медная компания направила на модернизацию ЗАО «Карабашмедь» порядка 18 млрд руб. В 2018 году планируется инвестировать еще более 2 млрд руб. в техническое перевооружение и повышение экологической безопасности производства. Реализация проекта позволит увеличить мощность завода до 150 тыс. т черновой меди в год, в том числе 130 тыс. т — из минерального сырья. Сейчас мощности предприятия составляют 130 тыс. т черновой меди в год, в том числе из минерального сырья — 110 тыс. т.