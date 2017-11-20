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«Карабашмедь» запускает новое производство
20 ноябрь 2017 (16:01)
ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу «Русская медная компания») завершает пусконаладочные работы на новой механизированной линии розлива черновой меди. Пробные пуски оборудования показали двукратное сокращение времени розлива металла с двух до одного часа. На предприятии уже получена первая продукция на новой линии розлива.
«Это позволило увеличить выпуск готовой продукции и сократить время простоя конвертера в ожидании розлива металла. Раньше из-за простоев периодически возникала проблема застывания металла. Теперь она решена», — прокомментировал первые результаты заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту оборудования ЗАО «Карабашмедь» Алексей Ханжин.
В отделении розлива черновой меди установлена система аспирации для эвакуации отходящих газов и направления их в систему газоочистки, что позволит улучшить условия труда на рабочих местах и минимизировать нагрузку на окружающую среду. Кроме того, благодаря новому оборудованию из технологического процесса удалось исключить операции, которые ранее приходилось делать вручную.
Строительство участка механизированного розлива черновой меди на ЗАО «Карабашмедь» входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии в Год экологии в России. Соответствующее соглашение между заводом, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Помимо этого, соглашение включает установку новых конвертеров с газоплотными напыльниками и замену газоочистной системы. Все это позволит дополнительно сократить производственные выбросы.
В рамках текущей программы модернизации ЗАО «Карабашмедь» РМК увеличит мощности производства черновой меди до 150 тыс. т в год. Объем инвестиций в этот проект в 2017-2018 годы составит порядка 4 млрд руб. Модернизация завода решит задачи не только повышения производительности предприятия, но и улучшения условий труда и минимизации нагрузки на окружающую среду.
Отметим, что ранее в металлургическом цехе «Карабашмеди» установили два новых конвертера. Работы проводились в рамках планового ремонта, который стартовал на предприятии в конце сентября.
Третий конвертер планируется установить в 2018 году после вывода из эксплуатации прежнего оборудования.
«Установка трех современных конвертеров Kumera емкостью 150 т каждый с газоплотными и аспирационными напыльниками и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на заводе «Карабашмедь» в рамках Года экологии в России. Соответствующее соглашение между предприятием, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года», — сообщили в пресс-службе РМК.
Следует отметить, что с 2004 года Русская медная компания направила на модернизацию ЗАО «Карабашмедь» порядка 18 млрд руб. В 2018 году планируется инвестировать еще более 2 млрд руб. в техническое перевооружение и повышение экологической безопасности производства. Реализация проекта позволит увеличить мощность завода до 150 тыс. т черновой меди в год, в том числе 130 тыс. т — из минерального сырья. Сейчас мощности предприятия составляют 130 тыс. т черновой меди в год, в том числе из минерального сырья — 110 тыс. т.
«Это позволило увеличить выпуск готовой продукции и сократить время простоя конвертера в ожидании розлива металла. Раньше из-за простоев периодически возникала проблема застывания металла. Теперь она решена», — прокомментировал первые результаты заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту оборудования ЗАО «Карабашмедь» Алексей Ханжин.
В отделении розлива черновой меди установлена система аспирации для эвакуации отходящих газов и направления их в систему газоочистки, что позволит улучшить условия труда на рабочих местах и минимизировать нагрузку на окружающую среду. Кроме того, благодаря новому оборудованию из технологического процесса удалось исключить операции, которые ранее приходилось делать вручную.
Строительство участка механизированного розлива черновой меди на ЗАО «Карабашмедь» входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии в Год экологии в России. Соответствующее соглашение между заводом, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Помимо этого, соглашение включает установку новых конвертеров с газоплотными напыльниками и замену газоочистной системы. Все это позволит дополнительно сократить производственные выбросы.
В рамках текущей программы модернизации ЗАО «Карабашмедь» РМК увеличит мощности производства черновой меди до 150 тыс. т в год. Объем инвестиций в этот проект в 2017-2018 годы составит порядка 4 млрд руб. Модернизация завода решит задачи не только повышения производительности предприятия, но и улучшения условий труда и минимизации нагрузки на окружающую среду.
Отметим, что ранее в металлургическом цехе «Карабашмеди» установили два новых конвертера. Работы проводились в рамках планового ремонта, который стартовал на предприятии в конце сентября.
Третий конвертер планируется установить в 2018 году после вывода из эксплуатации прежнего оборудования.
«Установка трех современных конвертеров Kumera емкостью 150 т каждый с газоплотными и аспирационными напыльниками и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на заводе «Карабашмедь» в рамках Года экологии в России. Соответствующее соглашение между предприятием, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года», — сообщили в пресс-службе РМК.
Следует отметить, что с 2004 года Русская медная компания направила на модернизацию ЗАО «Карабашмедь» порядка 18 млрд руб. В 2018 году планируется инвестировать еще более 2 млрд руб. в техническое перевооружение и повышение экологической безопасности производства. Реализация проекта позволит увеличить мощность завода до 150 тыс. т черновой меди в год, в том числе 130 тыс. т — из минерального сырья. Сейчас мощности предприятия составляют 130 тыс. т черновой меди в год, в том числе из минерального сырья — 110 тыс. т.
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