Дайджест
В Москве из-за отсутствия напряжения временно закрыли две станции метро
16 ноябрь 2017 (13:23)
Станции «Алтуфьево» и «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро закрыты на вход. Об этом сообщает портал «Газета.ру».
Также отмечается, что увеличены интервалы движения поездов на северном участке серой ветки по техническим причинам.
В пресс-службе метрополитена пояснили, что сбой связан с отсутствием напряжения на перегоне. В настоящее время причины выясняются.
По данным агентства городских новостей «Москва», пассажирам было объявлено о прекращении движения поездов от станции «Алтуфьево» до станции «Савеловская» по техническим причинам в виду отсутствия напряжения.
Также отмечается, что увеличены интервалы движения поездов на северном участке серой ветки по техническим причинам.
В пресс-службе метрополитена пояснили, что сбой связан с отсутствием напряжения на перегоне. В настоящее время причины выясняются.
По данным агентства городских новостей «Москва», пассажирам было объявлено о прекращении движения поездов от станции «Алтуфьево» до станции «Савеловская» по техническим причинам в виду отсутствия напряжения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге закрыты станции метро «Ботаническая» и «Чкаловская»
- В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Динамо»
- В Екатеринбурге на станции метро «Геологическая» было временно остановлено движение поездов
- На одной из станций екатеринбургского метрополитена выявлена неисправность
- В Екатеринбурге остановлено движение поездов на станции метро «Чкаловская»
Loading...