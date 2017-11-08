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УК «Верх-Исетская» может сменить собственника

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. На рынке коммунальных услуг продолжается процесс консолидации, близкий к монополизации. Согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства, уже в ближайшее время может завершиться смена собственника одной из крупнейших управляющих компаний Екатеринбурга — УК «Верх-Исетская», которая сегодня контролирует более 570 жилых домов.



Как предполагают источники, смена собственников уже в ближайшее время может привести к изменению в менеджменте компании. Наблюдатели, близкие к сделке, не исключают, что следствием ее может стать и изменение в стандартах обслуживания клиентов.



Не исключено, что УК «Верх-Исетская» может войти в один из крупных неформальных коммунальных холдингов, формирующихся на рынке управляющих компаний Екатеринбурга в последние годы.

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