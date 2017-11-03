Филипп Габуния: Инвесторы идут в ПИФы, но сохраняют осторожность

— Индустрия паевых инвестиционных фондов довольно многообразна. После 2008 года в России доминировали так называемые фонды для квалифицированных инвесторов, и они специализировались не столько на фондовом рынке, сколько на инвестициях в объекты недвижимости, в различные проекты и так далее. Однако сейчас ситуация меняется, интерес к ПИФам начинают проявлять неквалифицированные инвесторы. На фоне снижения ставок по банковским продуктам наши граждане начинают смотреть на другие инструменты, кроме вкладов, которые традиционно занимали и до сих пор пока занимают лидирующую роль в инвестициях.С начала 2017 года по открытым фондам, а именно они ориентированы на работу с населением, прирост составил 50 млрд рублей, что является значительным показателем для индустрии. По итогам 2016 года стоимость чистых активов открытых фондов составила 130 млрд рублей, в этом году этот показатель уже достиг 180 млрд рублей. И этот тренд не прекращается, а только продолжает нарастать.Стоит сказать, что граждане остаются достаточно консервативными и выбирают чаще всего инструменты с фиксированным доходом, то есть те фонды, которые преимущественно инвестируются в облигации. На этот сектор приходится порядка 60% инвестиций.— Это объясняется здоровым консерватизмом. Последствия 2014 года ощущаются, а на финансовых рынках всегда есть определенная волатильность. Усложняет ситуацию и тот факт, что этот продукт никогда не был массовым. Инвесторы сейчас осторожно пробуют какие-то новые для себя вещи, в том числе и паевые инвестиционные фонды. Для них сейчас предпочтительны те инструменты, где более устойчивые тренды, больше уверенность, что сбережения вернутся. Облигации, в отличие от акций, менее волатильны, и они краткосрочные. Заработок на акциях — более длительный процесс.Еще одной причиной является политика самих управляющих компаний, которые, работая с клиентом, стараются определить, на что готов инвестор и чего он хочет, и уже исходя из этих предпочтений формируют для него предложение. И оно сейчас все-таки сводится к тому, что население хочет иметь что-то более стабильное, пусть и с меньшим доходом.—В целом население выбирает консервативные фонды высококлассных облигаций крупных эмитентов, для которых вероятность дефолта довольно низкая.— Здесь играет роль два фактора. Во-первых, альтернативные инструменты достаточно плохо знакомы населению, а банковский вклад всем понятен — он простой. Паевый инвестиционный фонд в этом смысле для граждан пока остается по большей части неизвестным продуктом. Сейчас население начинает с ним знакомиться, и темпы прироста инвестиций в этом секторе растут. Возможно, здесь играет роль «сарафанное радио», а, возможно, сами финансовые институты стали активнее предлагать этот продукт. Надо также отметить, что самим банкам становится это более интересно, нежели продвигать депозиты, в силу того, что они зарабатывают на этом комиссионный доход.Во-вторых, нужно понимать, что ПИФ, в отличие от банковского вклада, не имеет гарантии возврата средств. Здесь нет Агентства по страхованию вкладов и нет такой уверенности и гарантии, как с банковским вкладами, когда ты положил на депозит 1,4 млн рублей и спокоен, так как знаешь, что АСВ вернет эти деньги в случае чего.Кроме того, ПИФ в отличие от вклада — это более долгосрочный институт, на котором вряд ли заработаешь, если инвестировал на месяц или три. Тем не менее мы видим по распределению доходов, что те граждане, которые имеют свои сбережения, и они им не нужны завтра для каких-то собственных потребительских целей, будут смотреть в сторону, в том числе и ПИФов.— До конца года уже осталось немного времени. Как я уже сказал ранее, за восемь месяцев прирост составил 50 млрд рублей. Мы предполагаем, что темп сохранится, и мы закончим год с приростом в районе 60 млрд рублей.Но необходимо отметить, что в этом сегменте очень сложно делать прогнозы по поведению инвесторов, потому что здесь работает «накапливающийся эффект». Ставки по вкладам начали падать довольно давно, но пока люди это поняли, пока им это объяснили, они посмотрели, кто-то взял небольшой объем, попробовал вложиться. Поэтому возможно сохранение как и сильно возрастающего тренда, когда люди начнут больше вкладывать, так и определенное замедление, связанное с оценкой того, что будет дальше. Сделать точный прогноз на 2018 год сложно, но так или иначе есть определенная уверенность в том, что открытые ПИФы продолжат расти.— В этом нет ничего плохого. На этом, например, построены рентные фонды, и в них уже сконцентрирован значительный объем средств. Получение прибыли с инвестиций в ПИФы ежемесячно — это просто одна из моделей работы.Главное — что человек должен прежде всего сам определиться с выбором того или иного финансового инструмента в зависимости от того, что он хочет, когда ему нужны средства, насколько для него критично ими рискнуть. Если он боится потерять деньги, то нужно выбирать более консервативный инструмент. Задача управляющего — как раз подобрать такой продукт, который полностью устроит инвестора.— Уходят прежде всего закрытые фонды. Причины могут быть абсолютно разные. Часть из них — это проекты, которые подошли к концу или были признаны неудачными. В этих фондах обычно 2-3 пайщика — это квалифицированные инвесторы или юридические лица, которые вкладывали значительно больший объем средств, нежели обычные неквалифицированные инвесторы.Нельзя также забывать о том, что на ситуацию влияет политика Банка России по очищению рынка от недобросовестных игроков. В частности, те управляющие компании, которые по факту такими не являлись, при столкновении с усилившимися требованиями регулятора принимают решение уйти.Прекращают свою деятельность и те компании, которые вели недобросовестную практику. В частности, речь идет о тех УК, которые создавали закрытый паевый инвестиционный фонд только для того, чтобы использовать его как фиктивный капитал для других финансовых институтов.— Их очень много. Важна деловая репутация сотрудников и их квалификация. Есть также определенные требования к стартовому капиталу, который фактически является «входным билетом» на фондовый рынок. Его размер постепенно растет, и сегодня это 20 млн рублей высококачественных и ликвидных активов. Это и определенная гарантия того, что это не номинальная управляющая компания.Кроме того, установлен ограниченный перечень активов, в которые могут инвестироваться средства, а также требования, как эти активы должны оцениваться и переоцениваться.Существуют требования к раскрытию информации. Например, по открытым ПИФам каждый клиент может зайти и просмотреть ежедневную деятельность управляющей компании.Стоит отметить, что важный элемент ПИФов, который отличает их от других финансовых инструментов, — это специализированный депозитарий. Он не зависит от управляющей компании и находится под надзором Банка России. Этот институт следит за соблюдением всех правил, которые установлены не только законодательством, но и правилами доверительного управления. В ряде случаев специализированный депозитарий не дает совершить сделки с бумагами, если их заключение не предусмотрено инвестиционными декларациями и нарушает права инвесторов.