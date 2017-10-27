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На Курилы прибыла бизнес-делегация из Японии

27 октябрь 2017 (17:25)

На российский остров Кунашир прибыла делегация второй японской бизнес-миссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Источник рассказал, что судно «Этопирика» прибыло из Японии в порт Южно-Курильска накануне вечером.

«Сейчас они проходят въездные процедуры. В скором времени первая группа японцев высадится в порту», — заявил он.

Визит делегации окончится 31 октября. Ее возглавляет помощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

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