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Минфин посоветовал россиянам не вкладываться в долевое строительство
27 октябрь 2017 (13:32)
УрБК, Москва, 27.10.2017. Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал россиянам не вкладывать свои средства в долевое строительство. Об этом сообщает «Прайм».
«Мы сейчас создаем механизмы, инструментарии для того, чтобы, во-первых, все такие стройки, которые использую долевое строительство, взять на учет, обязать региональные власти контролировать такие стройки. Создать механизм гарантийной поддержки долевого строительства», — заявил А. Силуанов.
«А вообще, по-хорошему, с учётом снижения и процентных ставок, возможно, все-таки нам подумать о целесообразности продолжения сбора денег таким образом, имея в виду, что все-таки строители должны больше пользоваться заемными средствами при возведении домов. И гражданам более правильно и более надежно покупать квартиры в готовых, построенных домах, а не вкладываться на этапе долевого строительства с непонятными последствиями», — пояснил А. Силуанов.
«Мы сейчас создаем механизмы, инструментарии для того, чтобы, во-первых, все такие стройки, которые использую долевое строительство, взять на учет, обязать региональные власти контролировать такие стройки. Создать механизм гарантийной поддержки долевого строительства», — заявил А. Силуанов.
«А вообще, по-хорошему, с учётом снижения и процентных ставок, возможно, все-таки нам подумать о целесообразности продолжения сбора денег таким образом, имея в виду, что все-таки строители должны больше пользоваться заемными средствами при возведении домов. И гражданам более правильно и более надежно покупать квартиры в готовых, построенных домах, а не вкладываться на этапе долевого строительства с непонятными последствиями», — пояснил А. Силуанов.
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