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Жители Первоуральска обманом получили от банков свыше 3 млн рублей через кредиты на подставных лиц

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Жители Первоуральска Наталья Терещенко, Мила Могл и Эдуард Рутковский приговорены к реальным срокам лишения свободы за серию мошенничеств с потребительскими кредитами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Организатором группы стала Наталья Терещенко. В 2014 году она предложила соучастие Миле Могл и Эдуарду Рутковскому. Участники организованной группы имели несколько подконтрольных юридических лиц, которые использовали для легализации денежных средств и совершения мошеннических операций.



Имея в своем распоряжении паспорта граждан, а также возможность входить в программное обеспечение банков (АО «Русский Стандарт», «Альфа-Банк», «ВТБ-24», «Хоум Кредит Банк»), под предлогом приобретения мебели через подконтрольную им фирму ООО «Экспресс-Купе», соучастники оформляли потребительские кредиты на различных физических лиц без их ведома и согласия.



После этого подсудимые перечисляли кредитные средства на счета подконтрольных юридических лиц и обналичивали их. Также мошенники находили граждан, которые находились в трудном материальном положении, и убеждали их оформить на свое имя кредиты за вознаграждение. При этом они предоставляли подложные документы для оформления займа, обещая выполнить обязательства по выплате кредита. После оформления кредита граждане передавали кредитные средства членам организованной группы. Те распоряжались ими по своему усмотрению, платежей по кредиту не осуществляли.



Общий ущерб банков в результате действий мошенников превысил 3 млн руб.



В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях, подсудимые признаны виновными в совершении преступлений по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах», пункта «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору».



Суд приговорил Наталью Терещенко к лишению свободы на 6 лет, Милу Могл — на 7 лет, Эдуарда Рутковского — на 6 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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