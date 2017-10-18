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Правительство РФ утвердило календарь выходных дней в 2018 году

УрБК, Москва, 18.10.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году. Об этом говорится на сайте российского кабмина.



На новогодние праздники россиян ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.



Кроме того, выходными для россиян будут три дня с 23 по 25 февраля, совпадающие с празднованием Дня защитника отечества. В связи с Международным женским днем россиян ждет четырехдневный отпуск: с 8 по 11 марта.



В майские праздники утверждены всего пять выходных дней — с 29 апреля по 2 мая и 9 мая — День Победы. Короткие выходные ждут россиян с 10 по 12 июня, которые совпадут с Днем России, и с 3 по 5 ноября — в связи с Днем народного единства.

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