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ММК откроет в «Сколково» исследовательский центр
18 октябрь 2017 (10:03)
УрБК, Магнитогорск, 18.10.2017. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» договорились о создании исследовательского центра ММК. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы комбината.
Подписи под соглашением поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.
Инвестиции в деятельность Центра со стороны ММК составят 30 млн руб. за три года. С помощью создаваемого Центра ММК планирует реализовать на основной промышленной площадке ряд инновационных проектов с годовым экономическим эффектом более 100 млн руб.
«Внедрение передовых разработок в области IT и AI (искусственного интеллекта) позволяет нашей компании успешно конкурировать на любом рынке за счет снижения себестоимости, улучшения качества продукции и предоставления клиентам лучшего сервиса. Решение открыть исследовательский центр ММК на крупнейшей инновационной площадке страны — логичное продолжение нашей политики по интеграции наилучших доступных технологий в производственный процесс компании», — заявил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
Подписи под соглашением поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.
Инвестиции в деятельность Центра со стороны ММК составят 30 млн руб. за три года. С помощью создаваемого Центра ММК планирует реализовать на основной промышленной площадке ряд инновационных проектов с годовым экономическим эффектом более 100 млн руб.
«Внедрение передовых разработок в области IT и AI (искусственного интеллекта) позволяет нашей компании успешно конкурировать на любом рынке за счет снижения себестоимости, улучшения качества продукции и предоставления клиентам лучшего сервиса. Решение открыть исследовательский центр ММК на крупнейшей инновационной площадке страны — логичное продолжение нашей политики по интеграции наилучших доступных технологий в производственный процесс компании», — заявил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
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