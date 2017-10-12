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В Грузии скончалась актриса Лика Кавжарадзе

В Грузии скончалась актриса Лика Кавжарадзе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.



Артистку нашли мертвой в ее квартире в Тбилиси. Ей было 57 лет. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что по факту смерти начато расследование.



Лика Кавжарадзе исполнила роль Мариты в ленте «Древо желания» Тенгиза Абуладзе. В ее фильмографии также такие картины, как «Дюма на Кавказе», «Голубые горы, или Неправдоподобная история», «Веселая хроника опасного путешествия», «Спираль» и «Солнце неспящих».

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