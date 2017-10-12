Дайджест
В Грузии скончалась актриса Лика Кавжарадзе
12 октябрь 2017 (13:36)
В Грузии скончалась актриса Лика Кавжарадзе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Артистку нашли мертвой в ее квартире в Тбилиси. Ей было 57 лет. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что по факту смерти начато расследование.
Лика Кавжарадзе исполнила роль Мариты в ленте «Древо желания» Тенгиза Абуладзе. В ее фильмографии также такие картины, как «Дюма на Кавказе», «Голубые горы, или Неправдоподобная история», «Веселая хроника опасного путешествия», «Спираль» и «Солнце неспящих».
Артистку нашли мертвой в ее квартире в Тбилиси. Ей было 57 лет. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что по факту смерти начато расследование.
Лика Кавжарадзе исполнила роль Мариты в ленте «Древо желания» Тенгиза Абуладзе. В ее фильмографии также такие картины, как «Дюма на Кавказе», «Голубые горы, или Неправдоподобная история», «Веселая хроника опасного путешествия», «Спираль» и «Солнце неспящих».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Скончался бывший руководитель завода «Уралмаш» Каха Бендукидзе
- На 75 году жизни скончалась Людмила Гурченко
- На тбилисском кладбище произошел взрыв
- Скончалась американская актриса Бриттани Мерфи
- Тбилиси обвиняет Москву в усилении информационной войны
Loading...