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В Екатеринбурге признана банкротом «Мануфактура нетканых материалов»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Мануфактура нетканых материалов» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, ООО «Мануфактура нетканых материалов» зарегистрировано в 2004 году. Основным видом деятельности является производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды.



С иском о банкротстве компании в январе 2016 года обратилось в суд ООО ТД «Мануфактура нетканых материалов». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований 13 кредиторов предприятия составляет 97 млн 523 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Мануфактура нетканых материалов» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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