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Власти Екатеринбурга могут демонтировать велодорожки на пр. Ленина из-за недовольства горожан
21 сентябрь 2017 (12:04)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Власти Екатеринбурга готовы рассмотреть вопрос о демонтаже велодорожек на проспекте Ленина из-за недовольства горожан. Об этом корреспонденту УрБК рассказала председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.
«К сожалению, мы не смогли ее (велодорожку — прим. ред.) сделать шире, потому что там было бесполезно делать шире — там мешают деревья. Мы можем ее разобрать, если хотите, если она вам не нравится. Зато она послужила хорошим вариантом, когда мы ремонтировали тротуар. Люди там ходили и даже сказали: «Спасибо, что так сделали», — сказала Т. Благодаткова.
Председатель комитета благоустройства в свою очередь не считает, что велосипедисты испытывают проблемы с передвижением по велодорожке. Недовольным участникам дорожного движения она предложила передвигаться по тротуарам.
«Если кто-то не хочет ехать, можно ехать по тротуару, не нарушая правил движения пешеходов. Возможность, которая была на проспекте Ленина, была реализована в рамках ремонтных работ. Была бы реконструкция — можно было бы сделать по-другому», — сказала Тамара Благодаткова.
Дорожки на проспекте Ленина были построены в июле 2017 года, но велосипедистам новый объект не понравился. На большинстве участков ширина трассы составляет не более 80 см, еще по 10 см с каждой стороны приходятся на бордюры. В результате на велодорожке с трудом может уместиться один велосипедист. Возможностей для маневра участник движения не имеет.
Согласно правилам дорожного движения, велосипедисты не имеют права ездить по тротуару при наличии велодорожки.
«К сожалению, мы не смогли ее (велодорожку — прим. ред.) сделать шире, потому что там было бесполезно делать шире — там мешают деревья. Мы можем ее разобрать, если хотите, если она вам не нравится. Зато она послужила хорошим вариантом, когда мы ремонтировали тротуар. Люди там ходили и даже сказали: «Спасибо, что так сделали», — сказала Т. Благодаткова.
Председатель комитета благоустройства в свою очередь не считает, что велосипедисты испытывают проблемы с передвижением по велодорожке. Недовольным участникам дорожного движения она предложила передвигаться по тротуарам.
«Если кто-то не хочет ехать, можно ехать по тротуару, не нарушая правил движения пешеходов. Возможность, которая была на проспекте Ленина, была реализована в рамках ремонтных работ. Была бы реконструкция — можно было бы сделать по-другому», — сказала Тамара Благодаткова.
Дорожки на проспекте Ленина были построены в июле 2017 года, но велосипедистам новый объект не понравился. На большинстве участков ширина трассы составляет не более 80 см, еще по 10 см с каждой стороны приходятся на бордюры. В результате на велодорожке с трудом может уместиться один велосипедист. Возможностей для маневра участник движения не имеет.
Согласно правилам дорожного движения, велосипедисты не имеют права ездить по тротуару при наличии велодорожки.
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