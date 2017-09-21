Власти Екатеринбурга могут демонтировать велодорожки на пр. Ленина из-за недовольства горожан

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Власти Екатеринбурга готовы рассмотреть вопрос о демонтаже велодорожек на проспекте Ленина из-за недовольства горожан. Об этом корреспонденту УрБК рассказала председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.«К сожалению, мы не смогли ее (велодорожку — прим. ред.) сделать шире, потому что там было бесполезно делать шире — там мешают деревья. Мы можем ее разобрать, если хотите, если она вам не нравится. Зато она послужила хорошим вариантом, когда мы ремонтировали тротуар. Люди там ходили и даже сказали: «Спасибо, что так сделали», — сказала Т. Благодаткова.Председатель комитета благоустройства в свою очередь не считает, что велосипедисты испытывают проблемы с передвижением по велодорожке. Недовольным участникам дорожного движения она предложила передвигаться по тротуарам.«Если кто-то не хочет ехать, можно ехать по тротуару, не нарушая правил движения пешеходов. Возможность, которая была на проспекте Ленина, была реализована в рамках ремонтных работ. Была бы реконструкция — можно было бы сделать по-другому», — сказала Тамара Благодаткова.Дорожки на проспекте Ленина были построены в июле 2017 года, но велосипедистам новый объект не понравился. На большинстве участков ширина трассы составляет не более 80 см, еще по 10 см с каждой стороны приходятся на бордюры. В результате на велодорожке с трудом может уместиться один велосипедист. Возможностей для маневра участник движения не имеет.Согласно правилам дорожного движения, велосипедисты не имеют права ездить по тротуару при наличии велодорожки.