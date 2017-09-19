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После администрации города и БЦ «Рубин» в Екатеринбурге эвакуируют сотрудников цирка
19 сентябрь 2017 (17:09)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В Екатеринбурге эвакуируют сотрудников цирка. Об этом сообщают горожане.
Ранее в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников администрации города, посетителей ТРЦ «Гринвич» и сотрудников БЦ «Рубин». Представители торгового центра подтвердили, что получили сообщение о минировании ТРЦ от неизвестных.
С 12 сентября 2017 года по крупным городам России прошла волна телефонных звонков о минировании административных зданий, соцобъектов, торговых центров и вокзалов. Предполагается, что указанные инциденты также спровоцировали лжетеррористы.
Ранее в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников администрации города, посетителей ТРЦ «Гринвич» и сотрудников БЦ «Рубин». Представители торгового центра подтвердили, что получили сообщение о минировании ТРЦ от неизвестных.
С 12 сентября 2017 года по крупным городам России прошла волна телефонных звонков о минировании административных зданий, соцобъектов, торговых центров и вокзалов. Предполагается, что указанные инциденты также спровоцировали лжетеррористы.
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