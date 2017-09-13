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Superjob: Россиянам для счастья нужно 184 тыс. руб. в месяц
13 сентябрь 2017 (17:20)
УрБК, Москва, 13.09.2017. Для счастья россиянам сегодня нужно 184 тыс. руб. в месяц, что на 5% больше, чем в октябре 2015. Об этом сообщает исследовательский центр Superjob.
«Представления россиян о пороговых значениях для определения богатства, бедности и денежного эквивалента счастья зависят от экономической ситуации в стране: в непростые времена россияне согласны на меньшее, но как только жизнь налаживается, ожидания начинают ползти вверх. В 2010 году для счастья россиянам нужно было 188 тыс., в 2014 — 173 тыс., в феврале 2015 — 162 тыс., в октябре 2015 — 175 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Бедным в настоящий момент, по мнению среднестатистического россиянина, можно считать того, кто зарабатывает менее 17 тыс. руб. в месяц. Богатый — это человек с доходом выше 463 тыс. руб. Денежный эквивалент счастья равен 184 тыс. руб. ежемесячно.
В Москве порог бедности — 20 тыс., богатства — 563 тыс., счастья — 202 тыс. руб. В Санкт-Петербурге бедность — это доход ниже 18 тыс., богатство начинается с 417 тыс. руб. В регионах черта бедности — 16 тыс., для счастья хватит 180 тыс., но чтобы считаться богатым, денег нужно больше, чем в Северной столице — 450 тыс. руб.
Мужчины дороже оценивают бедность и счастье, женщины устанавливают более высокий порог богатства. Так, бедный, по мнению мужчин, получает менее 18 тыс., по мнению женщин — менее 16 тыс. руб. Для счастья мужчинам нужно 206 тыс., женщинам — на 20% меньше. Порог богатства для мужчин — 460 тыс., для женщин — 466 тыс. руб.
«Представления россиян о пороговых значениях для определения богатства, бедности и денежного эквивалента счастья зависят от экономической ситуации в стране: в непростые времена россияне согласны на меньшее, но как только жизнь налаживается, ожидания начинают ползти вверх. В 2010 году для счастья россиянам нужно было 188 тыс., в 2014 — 173 тыс., в феврале 2015 — 162 тыс., в октябре 2015 — 175 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Бедным в настоящий момент, по мнению среднестатистического россиянина, можно считать того, кто зарабатывает менее 17 тыс. руб. в месяц. Богатый — это человек с доходом выше 463 тыс. руб. Денежный эквивалент счастья равен 184 тыс. руб. ежемесячно.
В Москве порог бедности — 20 тыс., богатства — 563 тыс., счастья — 202 тыс. руб. В Санкт-Петербурге бедность — это доход ниже 18 тыс., богатство начинается с 417 тыс. руб. В регионах черта бедности — 16 тыс., для счастья хватит 180 тыс., но чтобы считаться богатым, денег нужно больше, чем в Северной столице — 450 тыс. руб.
Мужчины дороже оценивают бедность и счастье, женщины устанавливают более высокий порог богатства. Так, бедный, по мнению мужчин, получает менее 18 тыс., по мнению женщин — менее 16 тыс. руб. Для счастья мужчинам нужно 206 тыс., женщинам — на 20% меньше. Порог богатства для мужчин — 460 тыс., для женщин — 466 тыс. руб.
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