Новости дня
Президент РФ предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
11 сентябрь 2017 (17:14)
УрБК, Москва, 11.09.2017. Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нынешних 71-72% до 85% от прожиточного минимума и поручил не позднее 2019 года уравнять эти два показателя. Об этом сообщает РИА «Новости».
Прожиточный минимум на душу населения в I квартале 2017 года в РФ был установлен на уровне 9 тыс. 909 руб. С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда составляет 7 тыс. 800 руб. в месяц.
«Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум. Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Госдуму РФ вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», — сказал В. Путин.
Прожиточный минимум на душу населения в I квартале 2017 года в РФ был установлен на уровне 9 тыс. 909 руб. С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда составляет 7 тыс. 800 руб. в месяц.
«Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум. Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Госдуму РФ вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», — сказал В. Путин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С 1 июля МРОТ в России увеличен на 300 рублей
- На повышение МРОТ для госучреждений РФ до 90% прожиточного минимума нужно 25 млрд рублей
- Прожиточный минимум в России по итогам III квартала снизился до 9 тыс. 889 рублей
- В России принят закон о повышении МРОТ до 7,5 тысяч рублей
- Медведев поручил к осени проработать процесс повышения МРОТ до прожиточного минимума
Loading...