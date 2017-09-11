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Президент РФ предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума

УрБК, Москва, 11.09.2017. Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нынешних 71-72% до 85% от прожиточного минимума и поручил не позднее 2019 года уравнять эти два показателя. Об этом сообщает РИА «Новости».



Прожиточный минимум на душу населения в I квартале 2017 года в РФ был установлен на уровне 9 тыс. 909 руб. С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда составляет 7 тыс. 800 руб. в месяц.



«Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум. Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Госдуму РФ вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», — сказал В. Путин.

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