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УБРиР провел для школьников занятия по финансовой грамотности
8 сентябрь 2017 (14:45)
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) присоединился к Всероссийской программе Центрального банка России «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
7 сентября состоялись первые занятия для учеников школ Республики Башкортостан. Эксперты УБРиР провели открытые уроки «С деньгами на ты» в Центре образования № 76 города Уфы и в МБОУ СОШ № 4 города Салавата. В дальнейшем подобные мероприятия планируются в учебных заведениях других регионов присутствия банка.
«Известно, что многие привычки, в том числе касающиеся умения распоряжаться собственными средствами, закладываются и формируются в раннем возрасте. Так, у школьников уже появляются первые карманные деньги, и возникает интерес к теме финансов. Научиться правильно распоряжаться деньгами, показать, какова их ценность и какие предосторожности следует соблюдать — важные задачи, решить которые должны помочь взрослые», — отметил директор филиала «Уфимский» УБРиР Рамиль Туляков.
«Современные дети активно пользуются интернетом, совершают какие-то покупки. Практически у каждого во взрослом возрасте есть своя банковская карта, они начинают копить на ней свои небольшие сбережения. Поэтому финансовая грамотность очень важна для ребят. Можно начинать рассказывать детям о ней, начиная с первого класса, но в доступной и легкой форме, учитывая возрастные и психологические особенности ребенка. В старших классах, например, с девятого, обязательно проводить уроки и рассказывать о том, как грамотно распоряжаться финансами», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 76» городского округа город Уфа Республики Башкортостан Марина Мазнева.
Следующие занятия по финансовой грамотности пройдут в школах Свердловской области.
7 сентября состоялись первые занятия для учеников школ Республики Башкортостан. Эксперты УБРиР провели открытые уроки «С деньгами на ты» в Центре образования № 76 города Уфы и в МБОУ СОШ № 4 города Салавата. В дальнейшем подобные мероприятия планируются в учебных заведениях других регионов присутствия банка.
«Известно, что многие привычки, в том числе касающиеся умения распоряжаться собственными средствами, закладываются и формируются в раннем возрасте. Так, у школьников уже появляются первые карманные деньги, и возникает интерес к теме финансов. Научиться правильно распоряжаться деньгами, показать, какова их ценность и какие предосторожности следует соблюдать — важные задачи, решить которые должны помочь взрослые», — отметил директор филиала «Уфимский» УБРиР Рамиль Туляков.
«Современные дети активно пользуются интернетом, совершают какие-то покупки. Практически у каждого во взрослом возрасте есть своя банковская карта, они начинают копить на ней свои небольшие сбережения. Поэтому финансовая грамотность очень важна для ребят. Можно начинать рассказывать детям о ней, начиная с первого класса, но в доступной и легкой форме, учитывая возрастные и психологические особенности ребенка. В старших классах, например, с девятого, обязательно проводить уроки и рассказывать о том, как грамотно распоряжаться финансами», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 76» городского округа город Уфа Республики Башкортостан Марина Мазнева.
Следующие занятия по финансовой грамотности пройдут в школах Свердловской области.
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