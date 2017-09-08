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Саакашвили намерен вернуться на Украину в сентябре

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Рустави 2» заявил, что 10 сентября намерен въехать на территорию Украины через границу с Польшей. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Я знаю, что меня будут встречать тысячи моих украинских сограждан. Мне сказали и о том, что несколько тысяч украинских граждан, находящихся в Польше, также хотят пройти через границу вместе со мной, но я не хочу эксцессов. На границе меня будут встречать украинские оппозиционные политики. Я не исключаю, что вместе со мной пересекут границу и европарламентарии», — заявил он.



Также Саакашвили допустил, что украинские власти попытаются задержать его на границе и отправить в Грузию.



«Мое задержание на границе не такая простая тема. Единственное, что могут сделать нынешние украинские власти — это похитить меня и переправить в Грузию, но это будет уголовным преступлением, за которое надо будет отвечать всем, кто это совершит», — уточнил он.

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