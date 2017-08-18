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В состав временной администрации банка «Югра» внесены изменения

УрБК, Москва, 18.08.2017. С 18 августа в банке «Югра» изменится состав временной администрации. Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



«Внести с 18 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество банк «Югра» (Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций» (с изменениями) следующие изменения: исключить слова «Бибик Евгений Леонидович — главный инженер сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Удмуртская Республика»; «Винокурова Татьяна Иннокентьевна — заведующий сектором банковской отчетности и надзора за деятельностью филиалов и внутренних структурных подразделений отдела банковского надзора отделения Иркутск», — отмечается в сообщении.



В состав временной администрации «Югры» включили сотрудника регионального отделения Банка России по Удмуртии Дмитрия Грахова.



Напомним, ЦБ с 10 июля этого года ввел в банк «Югра» временную администрацию в лице АСВ сроком на шесть месяцев и установил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. АСВ оценило объем своих выплат в рамках данного страхового случая в сумму около 170 млрд руб.

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