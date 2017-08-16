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Azur Air оштрафовали на 60 тыс. рублей за задержку рейсов из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Авиакомпанию Azur Air («Азур Эйр») оштрафовали на 60 тыс. руб. за нарушения прав пассажиров при задержке рейсов из Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Свердловской области.



Ведомство установило, что рейс Екатеринбург — Энфида был задержан на 8,5 часов, самолет Екатеринбург — Пхукет задержался на 14 часов, рейс Екатеринбург — Нячанг — более чем на 44 часа.



Отмечается, что в этих случаях авиакомпания нарушила права своих клиентов.



«Часть пассажиров вовсе не были размещены в гостиницах, и не всем пассажирам было предоставлено горячее питание», — говорится в сообщении.



После проверки транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов».



В результате региональное Управление Роспотребнадзора вынесло три постановления о назначении штрафа на общую сумму 60 тыс. руб.



Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азур Эйр» оштрафована на 100 тыс. руб. за задержку рейса в Нячанг (Камрань) в аэропорту Кольцово более чем на 9 часов.

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