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Azur Air оштрафовали на 60 тыс. рублей за задержку рейсов из Екатеринбурга

16 август 2017 (16:03)

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Авиакомпанию Azur Air («Азур Эйр») оштрафовали на 60 тыс. руб. за нарушения прав пассажиров при задержке рейсов из Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Свердловской области.

Ведомство установило, что рейс Екатеринбург — Энфида был задержан на 8,5 часов, самолет Екатеринбург — Пхукет задержался на 14 часов, рейс Екатеринбург — Нячанг — более чем на 44 часа.

Отмечается, что в этих случаях авиакомпания нарушила права своих клиентов.

«Часть пассажиров вовсе не были размещены в гостиницах, и не всем пассажирам было предоставлено горячее питание», — говорится в сообщении.

После проверки транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов».

В результате региональное Управление Роспотребнадзора вынесло три постановления о назначении штрафа на общую сумму 60 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азур Эйр» оштрафована на 100 тыс. руб. за задержку рейса в Нячанг (Камрань) в аэропорту Кольцово более чем на 9 часов.

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