Дайджест

США назвали Венесуэлу несостоявшимся государством

15 август 2017 (13:04)

Вице-президент США Майк Пенс считает, что Венесуэла представляет собой failed state (несостоявшееся государство). Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что нестабильная политическая обстановка в этом государстве угрожает всему Западному полушарию. «Президент Трамп дал четко понять, что США не будут стоять в стороне, пока Венесуэла скатывается в диктатуру», — заявил Пенс.

Среди угроз, которые несет в себе осложнение обстановки в Венесуэле, он отметил наркотрафик и нелегальную миграцию.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...