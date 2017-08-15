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США назвали Венесуэлу несостоявшимся государством

Вице-президент США Майк Пенс считает, что Венесуэла представляет собой failed state (несостоявшееся государство). Об этом сообщает Reuters.



Он подчеркнул, что нестабильная политическая обстановка в этом государстве угрожает всему Западному полушарию. «Президент Трамп дал четко понять, что США не будут стоять в стороне, пока Венесуэла скатывается в диктатуру», — заявил Пенс.



Среди угроз, которые несет в себе осложнение обстановки в Венесуэле, он отметил наркотрафик и нелегальную миграцию.

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