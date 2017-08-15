Дайджест
США назвали Венесуэлу несостоявшимся государством
15 август 2017 (13:04)
Вице-президент США Майк Пенс считает, что Венесуэла представляет собой failed state (несостоявшееся государство). Об этом сообщает Reuters.
Он подчеркнул, что нестабильная политическая обстановка в этом государстве угрожает всему Западному полушарию. «Президент Трамп дал четко понять, что США не будут стоять в стороне, пока Венесуэла скатывается в диктатуру», — заявил Пенс.
Среди угроз, которые несет в себе осложнение обстановки в Венесуэле, он отметил наркотрафик и нелегальную миграцию.
Он подчеркнул, что нестабильная политическая обстановка в этом государстве угрожает всему Западному полушарию. «Президент Трамп дал четко понять, что США не будут стоять в стороне, пока Венесуэла скатывается в диктатуру», — заявил Пенс.
Среди угроз, которые несет в себе осложнение обстановки в Венесуэле, он отметил наркотрафик и нелегальную миграцию.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Американские дипломаты эвакуируют свои семьи из Венесуэлы
- Майк Пенс использовал личную почту в служебной переписке
- Порошенко встретится с вице-президентом США
- Пенс пообещал уничтожить всех врагов США
- Президент Венесуэлы обвинил оппозицию в развязывании бактериологической войны
Loading...