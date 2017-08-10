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Центробанк предупредил банки о возможной атаке вирусов-шифровальщиков

УрБК, Москва, 10.08.2017. Структура Центробанка (ЦБ) по мониторингу и реагированию на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) предупредила российские банки о возможной атаке вирусов-шифровальщиков. Об этом сообщают «Ведомости».



В частности, регулятор получил информацию об атаках из разных источников. Банкам рекомендуется обновить общесистемный и специальный софты, установить или обновить антивирусы, сегментировать свои сети и проверить настройки межсетевых экранов, чтобы те блокировали соединения с нерегламентированными сетевыми адресами.



Между тем директор по информационной безопасности банка «Открытие» Вячеслав Касимов и представитель Альфа-банка назвали рекомендации ЦБ повседневными и заявили, что уже давно их применяют.



Напомним, в июне от вируса-шифровальщика Petya пострадали компании в России, на Украине и в Европе. Затем он добрался до Америки и Азии. Аналитики высказали мнение, что материальный доход от совершенных атак преступники получили небольшой. Поэтому их целью было получить конфиденциальные данные атакованных компаний для совершения более серьезных атак.

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